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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4856485748584859>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15

  Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?

стеклить и делать скворечник однозначно! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:24

  zРадио написав:


На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).

Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5ec675ff5d9dd8f3b8acf6a18e84329e]Зображення

судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
лосик на 80к от эксперта-экономиста впечатляет

Макс нервно курит в сторонке... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:25

  Прохожий написав:
  Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?

стеклить и делать скворечник однозначно! :mrgreen:

Минимум половина там так и сделает - даже не сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию

подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:46

  Прохожий написав:
  shapo написав:
  vano80 написав:Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.


Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя

кто в свое время вскочил на моменте в Гвардейский тот в шоколаде

Ну дык))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:50

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию

подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."

Ты бы еще вспомнил времена за царя-гороха :mrgreen: В совке кто получил квартиру нашару посчитай прибыльность умник. Или кто при царе в 1910 купил. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?

стеклить и делать скворечник однозначно! :mrgreen:
За это больше всего переживаю! Если начнут строить халабуды на террасах - это будет треш!!!

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5396669
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:06

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию

подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."

Ты бы еще вспомнил времена за царя-гороха :mrgreen: В совке кто получил квартиру нашару посчитай прибыльность умник. Или кто при царе в 1910 купил. :mrgreen:


"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (С). Хорошо строить графики и рассказывать байки, анализируя прошлое. Только будущее предсказать невозможно. От слова совсем. И с этим можно жить. Ну, а счастливый билет кто-то, да и вытянет. Кто-то же купил биткоины по 1-10-100 долл.? А все крутили у виска и смеялись: "Идиот!"
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:13

  5396669 написав:
Прохожий написав:
  Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?

стеклить и делать скворечник однозначно! :mrgreen:
За это больше всего переживаю! Если начнут строить халабуды на террасах - это будет треш!!!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

К сожалению - без вариантов. Это же КГС.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:30

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию

подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."

А почему вы взяли дно цен в 1999-2000?
Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г.
А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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