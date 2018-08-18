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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15
Loft написав:5396669
А что планируете делать с террассой?
стеклить и делать скворечник однозначно!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:24
zРадио написав:
На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).
Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5ec675ff5d9dd8f3b8acf6a18e84329e]
судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
лосик на 80к от эксперта-экономиста впечатляет
Макс нервно курит в сторонке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:25
Прохожий написав: Loft написав:5396669
А что планируете делать с террассой?
стеклить и делать скворечник однозначно!
Минимум половина там так и сделает - даже не сомневаюсь.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
zРадио написав:
Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:46
Прохожий написав: shapo написав: vano80 написав:
Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя
кто в свое время вскочил на моменте в Гвардейский тот в шоколаде
Ну дык))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:50
Прохожий написав: zРадио написав:
Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
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Ты бы еще вспомнил времена за царя-гороха
В совке кто получил квартиру нашару посчитай прибыльность умник. Или кто при царе в 1910 купил.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:05
Прохожий написав: Loft написав:5396669
А что планируете делать с террассой?
стеклить и делать скворечник однозначно!
За это больше всего переживаю! Если начнут строить халабуды на террасах - это будет треш!!!
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:06
BIGor написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
"
Ты бы еще вспомнил времена за царя-гороха
В совке кто получил квартиру нашару посчитай прибыльность умник. Или кто при царе в 1910 купил.
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (С). Хорошо строить графики и рассказывать байки, анализируя прошлое. Только будущее предсказать невозможно. От слова совсем. И с этим можно жить. Ну, а счастливый билет кто-то, да и вытянет. Кто-то же купил биткоины по 1-10-100 долл.? А все крутили у виска и смеялись: "Идиот!"
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:13
5396669 написав: Прохожий написав: Loft написав:5396669
А что планируете делать с террассой?
стеклить и делать скворечник однозначно!
За это больше всего переживаю! Если начнут строить халабуды на террасах - это будет треш!!!
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К сожалению - без вариантов. Это же КГС.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:30
Прохожий написав: zРадио написав:
Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
"
А почему вы взяли дно цен в 1999-2000?
Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г.
А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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