Додано: Чет 23 лип, 2020 15:51

VladPL написав: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (С). Хорошо строить графики и рассказывать байки, анализируя прошлое. Только будущее предсказать невозможно. От слова совсем. И с этим можно жить. Ну, а счастливый билет кто-то, да и вытянет. Кто-то же купил биткоины по 1-10-100 долл.? А все крутили у виска и смеялись: "Идиот!" "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (С). Хорошо строить графики и рассказывать байки, анализируя прошлое. Только будущее предсказать невозможно. От слова совсем. И с этим можно жить.

По выделенному, что произошло бы со мной, если бы я купил биткойн для прикола за 1 доллар.Когда он вырос до какого-то значения и стал заметными деньгами, я бы удивленно смотрел и каждый раз думал, что вот это пик, что выше уже быть не может, но не сливал бы, держал. Постепенно виртуальные богатства додавили бы психику, и я плюнул и докупил еще чуть-чуть. Потерял покой и сон и отслеживал все колебания. Потом биткойн вышел бы на орбиту и я, уверившись, что дело надежное, вложился на всю свободную котлету, чтобы успеть впрыгнуть в последний вагон (при этом не вложилвшись в физические активы). Закончилось бы все тем, что часы пробили полночь, и богатства превратились бы в тыкву.Это стандартное поведение инвестора и, если кто-то думает, что с ним такое не случится, что он умный, должен понимать, что самые умные (или те, кто себя такими считают), больше всех влетают.Сейчас, с высоты прошедших лет, я понимаю, что вложиться на все в котлованы в 16-ом при всей подведенной теории, при том, что все закончилось сравнительно хорошо, было идиотским инвестиционным решением. То, что мне повезло, не отменяет факта, что я сделал глупость, сложив тогда все яйца в одну корзину.