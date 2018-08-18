Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (С). Хорошо строить графики и рассказывать байки, анализируя прошлое. Только будущее предсказать невозможно. От слова совсем. И с этим можно жить. Ну, а счастливый билет кто-то, да и вытянет. Кто-то же купил биткоины по 1-10-100 долл.? А все крутили у виска и смеялись: "Идиот!"
По выделенному, что произошло бы со мной, если бы я купил биткойн для прикола за 1 доллар. Когда он вырос до какого-то значения и стал заметными деньгами, я бы удивленно смотрел и каждый раз думал, что вот это пик, что выше уже быть не может, но не сливал бы, держал. Постепенно виртуальные богатства додавили бы психику, и я плюнул и докупил еще чуть-чуть. Потерял покой и сон и отслеживал все колебания. Потом биткойн вышел бы на орбиту и я, уверившись, что дело надежное, вложился на всю свободную котлету, чтобы успеть впрыгнуть в последний вагон (при этом не вложилвшись в физические активы). Закончилось бы все тем, что часы пробили полночь, и богатства превратились бы в тыкву. Это стандартное поведение инвестора и, если кто-то думает, что с ним такое не случится, что он умный, должен понимать, что самые умные (или те, кто себя такими считают), больше всех влетают. Сейчас, с высоты прошедших лет, я понимаю, что вложиться на все в котлованы в 16-ом при всей подведенной теории, при том, что все закончилось сравнительно хорошо, было идиотским инвестиционным решением. То, что мне повезло, не отменяет факта, что я сделал глупость, сложив тогда все яйца в одну корзину.
Прохожий написав:судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
Хоспади, вы даже на готовых данных не способны правильно посчитать - получается 125к, а не 120к (60 к 96 как 200к к Х). Но продолжаете строить из себя умного человека!
Да, и моя квартира покупалась с целью жить, до покупки я арендовал.
Размер моей экономии за 9 лет составил 100к долларов, и сумму я считал не по стоимости аренды квартиры аналогичного уровня, а отталкиваясь от суммы, которую я платил до этого за квартиру меньшей площади. Т.е. я и сэкономил, и улучшил условия проживания.
А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
Прохожий написав:судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
Хоспади, вы даже на готовых данных не способны правильно посчитать - получается 125к, а не 120к (60 к 96 как 200к к Х). Но продолжаете строить из себя умного человека!
Да, и моя квартира покупалась с целью жить, до покупки я арендовал.
Размер моей экономии за 9 лет составил 100к долларов, и сумму я считал не по стоимости аренды квартиры аналогичного уровня, а отталкиваясь от суммы, которую я платил до этого за квартиру меньшей площади. Т.е. я и сэкономил, и улучшил условия проживания.
А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
Как так? Они ведь тоже для жизни и экономить будут. Двойные инвестиционно-аналитические стандарты какое-то. Да и не верю, что такой умище как у тебя не нашел бы вариантов превратить 200куе в 300куе за 9 лет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 23 лип, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
Хоспади, вы даже на готовых данных не способны правильно посчитать - получается 125к, а не 120к (60 к 96 как 200к к Х). Но продолжаете строить из себя умного человека!
Да, и моя квартира покупалась с целью жить, до покупки я арендовал.
Размер моей экономии за 9 лет составил 100к долларов, и сумму я считал не по стоимости аренды квартиры аналогичного уровня, а отталкиваясь от суммы, которую я платил до этого за квартиру меньшей площади. Т.е. я и сэкономил, и улучшил условия проживания.
А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
Я купил в 19м за 75к, вложил в ремонт меньше 10к, продал менее месяца назад за 125к "на руки" подскажите какого лося Я поймал, не могу правильно посчитать)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году? подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да "Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."
А почему вы взяли дно цен в 1999-2000? Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г. А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
2015й был куплен РТ ПА1250уе вас на ОЛХ не забанили надеюсь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
shapo написав:А почему вы взяли дно цен в 1999-2000? Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г. А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
Вы правы, но и в тех данных будет большая ошибка. До середины 2000-х происходил единоразовый процесс - становление рынка. С середины 2000-х - повторяющиеся циклы с длинным трендом на падение. По виду это как-то так:
Тренд вниз будет направлен до тех пор, пока процессы депопуляции и деиндустриализации не будут окончательно завершены
Vlad442 написав:Сейчас, с высоты прошедших лет, я понимаю, что вложиться на все в котлованы в 16-ом при всей подведенной теории, при том, что все закончилось сравнительно хорошо, было идиотским инвестиционным решением. То, что мне повезло, не отменяет факта, что я сделал глупость, сложив тогда все яйца в одну корзину.
У вас був високий профайл ризику, але імхо не ідіотський Ідіотизм - це всі яйця в нерухомості в одній країні, але і я в тому ж клюбі (тіко боком)
зі. Не маючи крістал болу важко сказати, що правильно, не ризиково і не ідіотизм. Є розмови, що всі стануть однаково бідними, тобто власник декількох квартир стане власником тільки тій, в якій прописан і живе, а всі інші перейдуть в власність "сквотерів", тобто орендарів. Ну, можливо буде виплачена якась компенсація...
ззі. Тут основне питання, якщо здійстяться всі апокаліптичні прогнози, як все ж таки зберегти якийсь капітал
airmax78 написав:Хрена се камнгаут. Ну да, зайди вы в другие дома или на 6 мес позже и ночевали бы сейчас в палатке под КГГА.
Вот именно. Успел проскочить в закрывающуюся дверь, только хвост прищемил.
zРадио написав:А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
Есть вторичка, купленная в прошлом году. Хороший вариант, но не что-то особенное. Сопоставимые предложения мне потом еще попадались. Сейчас специально просмотрел олх. По частным в этом районе по этой цене ничего и близко нет. Если откинуть явные агентские заманухи, то тоже в агентских не увидел ничего, что захотелось бы купить (а там еще и 5%). Так что индексы индексами, а купить по цене прошлого года сопоставимый вариант сходу не могу, поэтому лось не засчитываю.