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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:24
airmax78 написав: Прохожий написав:
Я купил в 19м за 75к, вложил в ремонт меньше 10к, продал менее месяца назад за 125к "на руки"
подскажите какого лося Я поймал, не могу правильно посчитать)
Вы двуногого поймали со 125к в кармане.
ага, возвращенцы из израиловки, пара с ребенком, какие то суровые ойтишнеги)
искали в той локации, но убитый хлам брать не хотели, были в ужасе от перспектив ремонта
в котлован тоже не хотели а сданное оверпрайс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:26
airmax78 написав:
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27
Vlad442 написав: zРадио написав:
А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
Есть вторичка, купленная в прошлом году. Хороший вариант, но не что-то особенное. Сопоставимые предложения мне потом еще попадались. Сейчас специально просмотрел олх. По частным в этом районе по этой цене ничего и близко нет. Если откинуть явные агентские заманухи, то тоже в агентских не увидел ничего, что захотелось бы купить (а там еще и 5%).
Так что индексы индексами, а купить по цене прошлого года сопоставимый вариант сходу не могу, поэтому лось не засчитываю.
Зрадист сказал лось значит лось, не спорьте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:34
Прохожий написав: zРадио написав:
Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
"
Вы похвастались, что купили на падении, но умолчали, что после этого, в периоде 2000-2001, цены просели ещё на 20%. Не надо из себя аракула строить, я сам вляпался в 99 в покупку, а следом бизнес полетел в тарарам. Хотел уже продавать квартиру, чтобы перекрыться, но ... сюрприз!
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Richi
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:39
zРадио написав: Прохожий написав:
судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
Хоспади, вы даже на готовых данных не способны правильно посчитать - получается 125к, а не 120к (60 к 96 как 200к к Х). Но продолжаете строить из себя умного человека!
Да, и моя квартира покупалась с целью жить, до покупки я арендовал.
Размер моей экономии за 9 лет составил 100к долларов, и сумму я считал не по стоимости аренды квартиры аналогичного уровня, а отталкиваясь от суммы, которую я платил до этого за квартиру меньшей площади. Т.е. я и сэкономил, и улучшил условия проживания.
А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!
не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.
Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.
Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.
З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.
п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:50
Я - влетел!
Взял совкофонд 1к в конце 2019го.
Но считаю, что есть еще шанс отбить потери - при общемировой эмиссии налички либо при завершении войны в Украине. Поживем-увидим!
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:52
Richi написав: airmax78 написав:
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53
Прохожий написав: shapo написав:
А почему вы взяли дно цен в 1999-2000?
Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г.
А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
2015й
был куплен РТ ПА1250уе
вас на ОЛХ не забанили надеюсь?
Вы что, совсем не понимаете смысл написанного?
Приводите года когда цены падают и от них рисуете профит, а жизнь такова что многие покупают для себя, да и те что с перепродаж живут тоже не всегда угадывают.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:57
Richi написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...
"
Вы похвастались, что купили на падении, но умолчали, что после этого, в периоде 2000-2001, цены просели ещё на 20%. Не надо из себя аракула строить, я сам вляпался в 99 в покупку, а следом бизнес полетел в тарарам. Хотел уже продавать квартиру, чтобы перекрыться, но ... сюрприз!
А я в 2000-м продал думаю что это ещё не дно, а потом цена к 2008 вопреки всякой логики выросла в 10 раз. Обвал 2008 было легко предугадать т. к. в Казахстане за год до этого рынок недвиги уже обвалился, но играть уже было нечем
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:01
flyman написав:
не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.
Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.
Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.
З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.
п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.
Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...
PS: я не про первичку, я про готовую недвижимость
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