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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4858485948604861>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:24

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:Я купил в 19м за 75к, вложил в ремонт меньше 10к, продал менее месяца назад за 125к "на руки"
подскажите какого лося Я поймал, не могу правильно посчитать)

Вы двуногого поймали со 125к в кармане.

ага, возвращенцы из израиловки, пара с ребенком, какие то суровые ойтишнеги)
искали в той локации, но убитый хлам брать не хотели, были в ужасе от перспектив ремонта
в котлован тоже не хотели а сданное оверпрайс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:26

  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.

А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!

Есть вторичка, купленная в прошлом году. Хороший вариант, но не что-то особенное. Сопоставимые предложения мне потом еще попадались. Сейчас специально просмотрел олх. По частным в этом районе по этой цене ничего и близко нет. Если откинуть явные агентские заманухи, то тоже в агентских не увидел ничего, что захотелось бы купить (а там еще и 5%).
Так что индексы индексами, а купить по цене прошлого года сопоставимый вариант сходу не могу, поэтому лось не засчитываю.

Зрадист сказал лось значит лось, не спорьте :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:34

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию

подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."

Вы похвастались, что купили на падении, но умолчали, что после этого, в периоде 2000-2001, цены просели ещё на 20%. Не надо из себя аракула строить, я сам вляпался в 99 в покупку, а следом бизнес полетел в тарарам. Хотел уже продавать квартиру, чтобы перекрыться, но ... сюрприз!
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:39

  zРадио написав:
  Прохожий написав:судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к


Хоспади, вы даже на готовых данных не способны правильно посчитать - получается 125к, а не 120к (60 к 96 как 200к к Х). Но продолжаете строить из себя умного человека!

Да, и моя квартира покупалась с целью жить, до покупки я арендовал.

Размер моей экономии за 9 лет составил 100к долларов, и сумму я считал не по стоимости аренды квартиры аналогичного уровня, а отталкиваясь от суммы, которую я платил до этого за квартиру меньшей площади. Т.е. я и сэкономил, и улучшил условия проживания.

А лося здесь на ветке поймали те, кто купил на хаях в прошлом году!

не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.

Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.

Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.

З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.

п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:50

Я - влетел!
Взял совкофонд 1к в конце 2019го.
Но считаю, что есть еще шанс отбить потери - при общемировой эмиссии налички либо при завершении войны в Украине. Поживем-увидим!
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:52

  Richi написав:
  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.

А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.

В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53

  Прохожий написав:
  shapo написав:А почему вы взяли дно цен в 1999-2000?
Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г.
А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало

2015й
был куплен РТ ПА1250уе
вас на ОЛХ не забанили надеюсь?

Вы что, совсем не понимаете смысл написанного?
Приводите года когда цены падают и от них рисуете профит, а жизнь такова что многие покупают для себя, да и те что с перепродаж живут тоже не всегда угадывают.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:57

  Richi написав:
  Прохожий написав:подскажите на сколько обесценилась скажем 2к сталинка на Прорезной купленная в 1999м за 25 куе или 3к новострой от КГС на ПБ возле метро за 19,5куе в том же году?
подскажу, эти квартиры уже давно проданы с прайсом Х10-20, а так да
"Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся..."

Вы похвастались, что купили на падении, но умолчали, что после этого, в периоде 2000-2001, цены просели ещё на 20%. Не надо из себя аракула строить, я сам вляпался в 99 в покупку, а следом бизнес полетел в тарарам. Хотел уже продавать квартиру, чтобы перекрыться, но ... сюрприз!

А я в 2000-м продал думаю что это ещё не дно, а потом цена к 2008 вопреки всякой логики выросла в 10 раз. Обвал 2008 было легко предугадать т. к. в Казахстане за год до этого рынок недвиги уже обвалился, но играть уже было нечем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:01

  flyman написав:не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.

Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.

Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.

З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.

п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.


Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...

PS: я не про первичку, я про готовую недвижимость
zРадио
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