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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4858485948604861

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:09

  zРадио написав:
  flyman написав:не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.

Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.

Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.

З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.

п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.


Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...

PS: я не про первичку, я про готовую недвижимость

цілковито згоден
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16

Для страждущих по ипотеке тоже неважные новости - Шевченко заявил, что до конца года учетная ставка без изменений, а в 2021-м - по ситуации в мире, т.е., очевидно, в легкий плюс.

При ставке 6% банки кредитуют в среднем под 14,42%...
https://www.prostobank.ua/zhile_v_kredi ... ny/1000000
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 23 лип, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16

  di2gard написав:Я - влетел!
Взял совкофонд 1к в конце 2019го.
Но считаю, что есть еще шанс отбить потери - при общемировой эмиссии налички либо при завершении войны в Украине. Поживем-увидим!

Но при общемировой эмиссии отбитые потери уже будут обесценены, где логика.
Zebra
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  #<1 ... 4858485948604861
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