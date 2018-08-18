Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:не факт, що всі. Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2. Вже є право власності в багатоквартирному будинку. Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.
Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.
Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.
З готовим, або довгобудами не все так однозначно. Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.
п.с. Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2. Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка. Ось такі Хперти.
Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...