RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4859486048614862>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:09

  zРадио написав:
  flyman написав:не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.

Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.

Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.

З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.

п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.


Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...

PS: я не про первичку, я про готовую недвижимость

цілковито згоден
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16

Для страждущих по ипотеке тоже неважные новости - Шевченко заявил, что до конца года учетная ставка без изменений, а в 2021-м - по ситуации в мире, т.е., очевидно, в легкий плюс.

При ставке 6% банки кредитуют в среднем под 14,42%...
https://www.prostobank.ua/zhile_v_kredi ... ny/1000000
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 23 лип, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2654 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16

  di2gard написав:Я - влетел!
Взял совкофонд 1к в конце 2019го.
Но считаю, что есть еще шанс отбить потери - при общемировой эмиссии налички либо при завершении войны в Украине. Поживем-увидим!

Но при общемировой эмиссии отбитые потери уже будут обесценены, где логика.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8683
З нами з: 21.09.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:29

  di2gard написав:Я - влетел!
Взял совкофонд 1к в конце 2019го.
Но считаю, что есть еще шанс отбить потери - при общемировой эмиссии налички либо при завершении войны в Украине. Поживем-увидим!

Вы могли бы взять такое же сейчас дешевле? На сколько?
Vlad442
 
Повідомлень: 7007
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:46

  zРадио написав:
  flyman написав:не факт, що всі.
Напрклад вклався в кавалірку в прицентральному КРЖН (кооператив в приватному секторі) осінню 2019, близько $600 м2.
Вже є право власності в багатоквартирному будинку.
Думаю, що тепер ціна м2, не менше $1К.

Ще є інша інвестиція початку зими 2019 теж на набагато більше $600 м2. Зараз продажі в тому ЖК м2 на 30% в гривні дорожче, збудовано півбудинку, в моєї квартири вже є підлога, а було повітря котловану на тей момент.

Якщо ріст ціни "поставки м2" із будівництвом іде швидше, чим здешевіння по ринку, то все одно в плюсі.

З готовим, або довгобудами не все так однозначно.
Тому тре кожен об"єкт інвестиції розглядати окремо, а не казати "всі" влетіли.

п.с.
Кілька днів цікавився перспективністю розвитку інфраструктури в районі приватного сектора за Теремками 2.
Ніхто не відповів крім ККЦ фоткою вєліка.
Ось такі Хперти.


Хаи 2019-го - это осень, когда доллар был дешевым. Вот по тем ценам уже не продать что бы ни щебетали рокетчики. Причем не продать где-то до 2024-го. Сорян, если кого расстроил...

PS: я не про первичку, я про готовую недвижимость

О, первичка уже получила от зрадио помилование.
airmax78
 
Повідомлень: 35487
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:50

  airmax78 написав:О, первичка уже получила от зрадио помилование.


так он сам толком не понимает значение этого термина
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7909
З нами з: 05.06.16
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:51

  airmax78 написав:О, первичка уже получила от зрадио помилование.


Что значит "уже"? Я никогда и не мешал в кучу недвижимость и финансовый инструмент.

Это адепты рокеты вроде тебя любят рассказывать свои оуительные истории об удачных инвестициях в ценные бумаги, выдавая их за рост КРЖН...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2654 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:05

Пришла рассылка:

Драгоманова 2а , Фасад, 68м2
Витринные окна, сделан ремонт.
Рядом магазин Ашан , хороший трафик людей , новые дома.
2 входа, есть вытяжка, 50кВт света.
Под любой вид деятельности
Цена Аренды 1850$

Цена Продажи 200 000$


Вроде там тоже первый этаж продавали как квартиры и наверное очень недорого...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:10

  Loft написав:Пришла рассылка:

Драгоманова 2а , Фасад, 68м2
Витринные окна, сделан ремонт.
Рядом магазин Ашан , хороший трафик людей , новые дома.
2 входа, есть вытяжка, 50кВт света.
Под любой вид деятельности
Цена Аренды 1850$

Цена Продажи 200 000$


Вроде там тоже первый этаж продавали как квартиры и наверное очень недорого...

Кровь из глаз... Это па500 покупалось.
airmax78
 
Повідомлень: 35487
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:19

о прелестях жизни возле воды в киеве
каналы и вот это все

https://kyiv.znaj.ua/325904-kiyan-ne-pu ... neve-peklo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7909
З нами з: 05.06.16
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4859486048614862>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1882, 1883, 1884
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18831 3094688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:38
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14499
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.