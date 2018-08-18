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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:19
airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав:
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
Если Вы не поняли - это был лишь рекламный ролик.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:35
Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:38
Это ежегодная история. Перестраховка власти.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:47
airmax78 написав:
И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
дней 10 назад вы прям до уровня своего рта обосрались с этим "восстановлением".
и вот снова.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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