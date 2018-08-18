Додано: Чет 23 лип, 2020 19:21

airmax78 написав: Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр. Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.

Беспрецедентное залитие баблом кого и кем? Сколько можно разговаривать шорткатами желтой прессы? Покажи мне, где его, этого бабла, больше стало! Только не частные примеры аля Tesla - потому что это не залито, а перелито. А рынки...S&P500 на 3% ниже, чем до начала кризиса, DJIA - на 9% ниже. Про европейский фондовый рынок нечего и говорить - обвал на 20-40%. Розничные продажи тоже грохнулись - у потребителя денег больше не стало. Бизнес, фондирующийся не с биржи, взял в США 900 млрд новых кредитов. Цены на недвижимость либо стабильны, либо падают. Золото и серебро не получили и 10% того, что потеряла нефть. Растут только долговые обязательства государств, взявших на себя роль спасителей бизнеса и населения, не работавшего 2 месяца и еще 2 - работающего как получается...Все, что ты сможешь предложить в защиту клише о "беспрецедентном залитии" - это ADR выборочных американских компаний в области высоких технологий. Только и там новых денег не было... Amazon, Netflix и прочие выросли потому, что их офлайновые конкуренты утратили, а не потому что в экономике выросла добавленная стоимость...А насчет "залития" Украины - это вообще перл. Может и не твой, но от растишек часто звучит. Кто потрудится объяснить, откуда у нас больше долларов - переводы заробитчан падают, экспорт падает, портфель ОВГЗ на руках нерезидентов тает. Даже кредит МВФ - в SDR, а не долларе, и все, что с ним можно сделать - положить в ЗВР и напечатать гривневый эквивалент...