Додано: Чет 23 лип, 2020 20:14

kingkongovets написав: flyman написав: Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?

Чи Тесла з Маском?

Амазон, Фейсбук, голубі фішки?

флай, щас будет больно:

не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу

иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки

щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп

посмотри на уню



но для людей с деньгами весь опыт кризисов последних 20 лет должен говорить - подождь! только начинается. минимум 1.5-2 года есть в запасе на купить как минимум не дороже. в кризис в украине не было роста еще ни разу, цена ремонтов на пике, гривну начали отпускать. зачем спешить, зачем ломиться? в принципе последний вопрос ключевой. но большая часть пересичных не обладает достаточным кол-вом сбережений для инвестиций помимо банковских депозитов, теперь под 11% годовых в гривне минус налогно для людей с деньгами весь опыт кризисов последних 20 лет должен говорить - подождь! только начинается. минимум 1.5-2 года есть в запасе на купить как минимум не дороже. в кризис в украине не было роста еще ни разу, цена ремонтов на пике, гривну начали отпускать. зачем спешить, зачем ломиться?

