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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:19
airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав:
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
Если Вы не поняли - это был лишь рекламный ролик.
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Richi
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:35
Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лип, 2020 18:47
airmax78 написав:
И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
дней 10 назад вы прям до уровня своего рта обосрались с этим "восстановлением".
и вот снова.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:18
Yuri_T написав: airmax78 написав:
И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
дней 10 назад вы прям до уровня своего рта обосрались с этим "восстановлением".
и вот снова.
Какие у вас грубые метафоры, Юрий. Я же не профессиональный инвестор как вы со зрадой. Не отслеживаю 153 компании по 10 показателям ежедневно. Тупо смотрю на FB,Amazon, Alphabet,Microsoft и Тесла и индексы. А остальное меня не ипет.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:21
airmax78 написав:
Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.
Беспрецедентное залитие баблом кого и кем? Сколько можно разговаривать шорткатами желтой прессы? Покажи мне, где его, этого бабла, больше стало! Только не частные примеры аля Tesla - потому что это не залито, а перелито. А рынки...
S&P500 на 3% ниже, чем до начала кризиса, DJIA - на 9% ниже. Про европейский фондовый рынок нечего и говорить - обвал на 20-40%. Розничные продажи тоже грохнулись - у потребителя денег больше не стало. Бизнес, фондирующийся не с биржи, взял в США 900 млрд новых кредитов. Цены на недвижимость либо стабильны, либо падают. Золото и серебро не получили и 10% того, что потеряла нефть. Растут только долговые обязательства государств, взявших на себя роль спасителей бизнеса и населения, не работавшего 2 месяца и еще 2 - работающего как получается...
Все, что ты сможешь предложить в защиту клише о "беспрецедентном залитии" - это ADR выборочных американских компаний в области высоких технологий. Только и там новых денег не было... Amazon, Netflix и прочие выросли потому, что их офлайновые конкуренты утратили, а не потому что в экономике выросла добавленная стоимость...
А насчет "залития" Украины - это вообще перл. Может и не твой, но от растишек часто звучит. Кто потрудится объяснить, откуда у нас больше долларов - переводы заробитчан падают, экспорт падает, портфель ОВГЗ на руках нерезидентов тает. Даже кредит МВФ - в SDR, а не долларе, и все, что с ним можно сделать - положить в ЗВР и напечатать гривневый эквивалент...
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:49
zРадио написав: airmax78 написав:
Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.
Беспрецедентное залитие баблом кого и кем? Сколько можно разговаривать шорткатами желтой прессы? Покажи мне, где его, этого бабла, больше стало! Только не частные примеры аля Tesla - потому что это не залито, а перелито. А рынки...
S&P500 на 3% ниже, чем до начала кризиса, DJIA - на 9% ниже. Про европейский фондовый рынок нечего и говорить - обвал на 20-40%. Розничные продажи тоже грохнулись - у потребителя денег больше не стало. Бизнес, фондирующийся не с биржи, взял в США 900 млрд новых кредитов. Цены на недвижимость либо стабильны, либо падают. Золото и серебро не получили и 10% того, что потеряла нефть. Растут только долговые обязательства государств, взявших на себя роль спасителей бизнеса и населения, не работавшего 2 месяца и еще 2 - работающего как получается...
Все, что ты сможешь предложить в защиту клише о "беспрецедентном залитии" - это ADR выборочных американских компаний в области высоких технологий. Только и там новых денег не было... Amazon, Netflix и прочие выросли потому, что их офлайновые конкуренты утратили, а не потому что в экономике выросла добавленная стоимость...
А насчет "залития" Украины - это вообще перл. Может и не твой, но от растишек часто звучит. Кто потрудится объяснить, откуда у нас больше долларов - переводы заробитчан падают, экспорт падает, портфель ОВГЗ на руках нерезидентов тает. Даже кредит МВФ - в SDR, а не долларе, и все, что с ним можно сделать - положить в ЗВР и напечатать гривневый эквивалент...
так що там за паливом для рОкети:
- іпотеки ПА10 не буде,
- ринок землі не підвезли,
- заробітчани, ІТшнеги теж в ауті,
- с/г теж падіння.
Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
Чи шутками Квартала 95 піднімуть покупні настроєнія покупанів?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:57
flyman написав:
Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:04
Прохожий написав: airmax78 написав:
Вы двуногого поймали со 125к в кармане.
ага, возвращенцы из израиловки, пара с ребенком, какие то суровые ойтишнеги)
искали в той локации, но убитый хлам брать не хотели, были в ужасе от перспектив ремонта
в котлован тоже не хотели а сданное оверпрайс
Киевский оверпрайс для Израиля?
Да там такие цены на жилье что любая киевская недвига это просто даром
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:05
zРадио написав: airmax78 написав:
Это результат беспрецедентного залития баблом всех явных и неявных проблем. Такого в истории еще не было. Если бы в 2008м такое сделали - Леман был бы до сих пор крупнейшим инвестбанком, а киевская недвига стоила 5куе за метр.
Беспрецедентное залитие баблом кого и кем? Сколько можно разговаривать шорткатами желтой прессы? Покажи мне, где его, этого бабла, больше стало! Только не частные примеры аля Tesla - потому что это не залито, а перелито. А рынки...
S&P500 на 3% ниже, чем до начала кризиса, DJIA - на 9% ниже. Про европейский фондовый рынок нечего и говорить - обвал на 20-40%. Розничные продажи тоже грохнулись - у потребителя денег больше не стало. Бизнес, фондирующийся не с биржи, взял в США 900 млрд новых кредитов. Цены на недвижимость либо стабильны, либо падают. Золото и серебро не получили и 10% того, что потеряла нефть. Растут только долговые обязательства государств, взявших на себя роль спасителей бизнеса и населения, не работавшего 2 месяца и еще 2 - работающего как получается...
Все, что ты сможешь предложить в защиту клише о "беспрецедентном залитии" - это ADR выборочных американских компаний в области высоких технологий. Только и там новых денег не было... Amazon, Netflix и прочие выросли потому, что их офлайновые конкуренты утратили, а не потому что в экономике выросла добавленная стоимость...
А насчет "залития" Украины - это вообще перл. Может и не твой, но от растишек часто звучит. Кто потрудится объяснить, откуда у нас больше долларов - переводы заробитчан падают, экспорт падает, портфель ОВГЗ на руках нерезидентов тает. Даже кредит МВФ - в SDR, а не долларе, и все, что с ним можно сделать - положить в ЗВР и напечатать гривневый эквивалент...
Ну ты же помнишь как развивались события? В середине марта все начало валиться стремительным домкратом. И валилось сколько (мне лень смотреть) - 2-3 дня? И после чего, вдруг развернулось и резко пошло вверх? И до сих пор остановиться не может. -3% S&P500 от рекордных значений - ты реально считаешь, что вот это оно - результат кризиса столетия?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:14
kingkongovets написав: flyman написав:
Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
в принципе последний вопрос ключевой. но большая часть пересичных не обладает достаточным кол-вом сбережений для инвестиций помимо банковских депозитов, теперь под 11% годовых в гривне минус налог
но для людей с деньгами весь опыт кризисов последних 20 лет должен говорить - подождь! только начинается. минимум 1.5-2 года есть в запасе на купить как минимум не дороже. в кризис в украине не было роста еще ни разу, цена ремонтов на пике, гривну начали отпускать. зачем спешить, зачем ломиться?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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