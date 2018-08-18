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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4860486148624863

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:06

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?


флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:10

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?


флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.

реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:13

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.

реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...

лучшої от рокетчиків і ростішок не підвезли.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:21

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.

А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.

В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.

Не нужно быть МБАшником, что бы понять что большая часть эмиссии $ фрс идет на американский фондовый рынок. Так как экономики конец и реал сектору. После выборов в сша, когда не будет смысла гнать вверх посмотрите на котировки )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:30

  airmax78 написав:
  Loft написав:Пришла рассылка:

Драгоманова 2а , Фасад, 68м2
Витринные окна, сделан ремонт.
Рядом магазин Ашан , хороший трафик людей , новые дома.
2 входа, есть вытяжка, 50кВт света.
Под любой вид деятельности
Цена Аренды 1850$

Цена Продажи 200 000$


Вроде там тоже первый этаж продавали как квартиры и наверное очень недорого...

Кровь из глаз... Это па500 покупалось.

БетКоган? Или БитКоэн?
А Первый говорил шо надабрать!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:42

  Прохожий написав:
  zРадио написав:


На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).

Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5ec675ff5d9dd8f3b8acf6a18e84329e]Зображення

судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
лосик на 80к от эксперта-экономиста впечатляет

Макс нервно курит в сторонке... :mrgreen:

Если объект за 200 и был вообще куплен знатным балаболом, так стопудово ещё и в долларовую ипотеку
А то и с первоначальным взносом от продажи бабкиной прелести где нибудь на юго-западе Днепропетровской области возле ГОКа
Так шо - " отступать низзя - за нами панель на м.Минской. Ни шагу языком назад!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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  #<1 ... 4860486148624863
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