Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН? Чи Тесла з Маском? Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.
flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН? Чи Тесла з Маском? Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.
реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.
реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...
airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам. С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты. P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.
В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.
Не нужно быть МБАшником, что бы понять что большая часть эмиссии $ фрс идет на американский фондовый рынок. Так как экономики конец и реал сектору. После выборов в сша, когда не будет смысла гнать вверх посмотрите на котировки )))
На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).
Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%: [url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5ec675ff5d9dd8f3b8acf6a18e84329e]
судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к лосик на 80к от эксперта-экономиста впечатляет
Макс нервно курит в сторонке...
Если объект за 200 и был вообще куплен знатным балаболом, так стопудово ещё и в долларовую ипотеку А то и с первоначальным взносом от продажи бабкиной прелести где нибудь на юго-западе Днепропетровской области возле ГОКа Так шо - " отступать низзя - за нами панель на м.Минской. Ни шагу языком назад!"
airmax78 написав:Я же не профессиональный инвестор .Не отслеживаю 153 компании по 10 показателям ежедневно. Тупо смотрю на FB,Amazon, Alphabet,Microsoft и Тесла и индексы. А остальное меня не ипет.
Вы этот пост не из церкви писали? То ли жалуетесь, то ли оправдываетесь, то ли молитесь ... Через 2 года, когда улягутся войны, пройдут банкротства и многих вынесут вперёд ногами - спокойно зайдете и поедете вверх на любых акциях первого эшелона, которые останутся в живых. И вот тогда Вас ничего не будет ипать. P.S. Не верите мне - поверьте Маргулану. Чел за 7 млд. стоял, его слова что-то стоят.
Востаннє редагувалось Richi в Чет 23 лип, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Зря вы на Рыбальский бочку катите. На сегодня это один из лучших комплексов у которого просто нет конкурентов в этом сегменте. Что-то подобное строит только КАН (ну не с Липинкой же это сравнивать) но по материалам этот комплекс на несколько голов выше чем то что продает КАН и впринципе на очень высоком уровне + там застройщик/УК реально фиксят баги уже после сдачи дома. Кроме того, там адекватное комьюнити жильцов, а это немаловажный фактор. По локации. Да 6 полосная набережная, ж/д и промзона. Это минусы. И именно эти минусы похоронят комплекс как только стартонет Новый Подол. Вот Новый Подол это это потенциально самый лучший комплекс Киева на ближайшие 10 лет, если он реально запустится. После чего Рыбальский станет просто комплексом для тех кому не хватило денег на НП. Но ввиду того что Вавриш всё, есть риски что Новый Подол так и останется на картинках...
барабашов написав:Если объект за 200 и был вообще куплен знатным балаболом, так стопудово ещё и в долларовую ипотеку А то и с первоначальным взносом от продажи бабкиной прелести где нибудь на юго-западе Днепропетровской области возле ГОКа Так шо - " отступать низзя - за нами панель на м.Минской. Ни шагу языком назад!"
Очередной риэлтор очередной раз угодил лицом в грязь - потребительское валютное кредитование НБУ запретил еще в 2009-м году!
Элементарных знаний не имеют, но экспертов из себя изображают