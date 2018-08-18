Додано: Чет 23 лип, 2020 22:34

Зря вы на Рыбальский бочку катите. На сегодня это один из лучших комплексов у которого просто нет конкурентов в этом сегменте. Что-то подобное строит только КАН (ну не с Липинкой же это сравнивать) но по материалам этот комплекс на несколько голов выше чем то что продает КАН и впринципе на очень высоком уровне + там застройщик/УК реально фиксят баги уже после сдачи дома. Кроме того, там адекватное комьюнити жильцов, а это немаловажный фактор.

По локации. Да 6 полосная набережная, ж/д и промзона. Это минусы.

И именно эти минусы похоронят комплекс как только стартонет Новый Подол.

Вот Новый Подол это это потенциально самый лучший комплекс Киева на ближайшие 10 лет, если он реально запустится. После чего Рыбальский станет просто комплексом для тех кому не хватило денег на НП.

Но ввиду того что Вавриш всё, есть риски что Новый Подол так и останется на картинках...