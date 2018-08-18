RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4861486248634864>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:06

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?


флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3765
З нами з: 19.09.10
Подякував: 638 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:10

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?


флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.

реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11626
З нами з: 05.06.13
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:13

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Не неси ахинею, вот вижу прямо как Ахметов, Безос и Трамп скупают подчистую стояки Круш и засцаных хрущей. Ржака. Все скупят и буитоткадорожать. В этом весь конговец.

реально полезная оналитика уровня аудитора из БИГ4...

лучшої от рокетчиків і ростішок не підвезли.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20608
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:21

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.

А зачем Вы ловите дно? Падение происходит 1-2 года, а рост 5-8 лет. Через 2 года купить что посчитаете для себя интересным, а на ``приливе`` все лодки поднимает. Если угадаете - рост в разы, не угадаете - рост на проценты.
P.S. Берегите нервы, наберитесь терпения.

В этот раз как-то все очень ускоренно происходит. Падение - меньше недели. И тут же рост и меньше чем за 4 месяца полное восстановление. И это называется самый тяжелый кризис в истории человечества. Что-то странное.

Не нужно быть МБАшником, что бы понять что большая часть эмиссии $ фрс идет на американский фондовый рынок. Так как экономики конец и реал сектору. После выборов в сша, когда не будет смысла гнать вверх посмотрите на котировки )))
xio13
 
Повідомлень: 588
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:30

  airmax78 написав:
  Loft написав:Пришла рассылка:

Драгоманова 2а , Фасад, 68м2
Витринные окна, сделан ремонт.
Рядом магазин Ашан , хороший трафик людей , новые дома.
2 входа, есть вытяжка, 50кВт света.
Под любой вид деятельности
Цена Аренды 1850$

Цена Продажи 200 000$


Вроде там тоже первый этаж продавали как квартиры и наверное очень недорого...

Кровь из глаз... Это па500 покупалось.

БетКоган? Или БитКоэн?
А Первый говорил шо надабрать!
барабашов
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 16.06.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:42

  Прохожий написав:
  zРадио написав:


На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).

Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5ec675ff5d9dd8f3b8acf6a18e84329e]Зображення

судя по вашим данным квартира купленная в 2011м за 200куе возле м.Минская на сегодня стоит 120к
лосик на 80к от эксперта-экономиста впечатляет

Макс нервно курит в сторонке... :mrgreen:

Если объект за 200 и был вообще куплен знатным балаболом, так стопудово ещё и в долларовую ипотеку
А то и с первоначальным взносом от продажи бабкиной прелести где нибудь на юго-западе Днепропетровской области возле ГОКа
Так шо - " отступать низзя - за нами панель на м.Минской. Ни шагу языком назад!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 16.06.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:34

  airmax78 написав:Я же не профессиональный инвестор .Не отслеживаю 153 компании по 10 показателям ежедневно. Тупо смотрю на FB,Amazon, Alphabet,Microsoft и Тесла и индексы. А остальное меня не ипет.

Вы этот пост не из церкви писали? То ли жалуетесь, то ли оправдываетесь, то ли молитесь ... Через 2 года, когда улягутся войны, пройдут банкротства и многих вынесут вперёд ногами - спокойно зайдете и поедете вверх на любых акциях первого эшелона, которые останутся в живых. И вот тогда Вас ничего не будет ипать.
P.S. Не верите мне - поверьте Маргулану. Чел за 7 млд. стоял, его слова что-то стоят.
Востаннє редагувалось Richi в Чет 23 лип, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Richi
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 25.09.08
Подякував: 672 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зря вы на Рыбальский бочку катите. На сегодня это один из лучших комплексов у которого просто нет конкурентов в этом сегменте. Что-то подобное строит только КАН (ну не с Липинкой же это сравнивать) но по материалам этот комплекс на несколько голов выше чем то что продает КАН и впринципе на очень высоком уровне + там застройщик/УК реально фиксят баги уже после сдачи дома. Кроме того, там адекватное комьюнити жильцов, а это немаловажный фактор.
По локации. Да 6 полосная набережная, ж/д и промзона. Это минусы.
И именно эти минусы похоронят комплекс как только стартонет Новый Подол.
Вот Новый Подол это это потенциально самый лучший комплекс Киева на ближайшие 10 лет, если он реально запустится. После чего Рыбальский станет просто комплексом для тех кому не хватило денег на НП.
Но ввиду того что Вавриш всё, есть риски что Новый Подол так и останется на картинках...
Santehnik
 
Повідомлень: 456
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:41

  барабашов написав:Если объект за 200 и был вообще куплен знатным балаболом, так стопудово ещё и в долларовую ипотеку
А то и с первоначальным взносом от продажи бабкиной прелести где нибудь на юго-западе Днепропетровской области возле ГОКа
Так шо - " отступать низзя - за нами панель на м.Минской. Ни шагу языком назад!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Очередной риэлтор очередной раз угодил лицом в грязь - потребительское валютное кредитование НБУ запретил еще в 2009-м году!

Элементарных знаний не имеют, но экспертов из себя изображают :?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6780
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:50

НБУ ухудшил прогноз падения ВВП в 2020-м с 5% до 6%, а также прогноз его восстановления в 2021-м с 4,3% до 4%.

Согласно данного прогноза, к началу 2022-го экономика будет оставаться ниже докризисных уровней 2019-го на 2,2%.

При этом прогноз все еще является оптимистическим (если в данной ситуации так можно выразиться) по сравнению с прогнозом МВФ, дающим на 2020-й падение на 8,2%, а на 2021-й восстановление на 1,1%.

НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%
https://interfax.com.ua/news/economic/676547.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6780
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 4861486248634864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1882, 1883, 1884
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18831 3094974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:38
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88012)
23.07.2020 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.