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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4861486248634864

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik,
Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли :mrgreen: слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно :lol: :lol: :lol:Зображення
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