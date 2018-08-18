На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%

Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.



Про це повідомляє Державна служба статистики.



За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в другому кварталі спостерігається на однокімнатні квартири (на 8,1%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%, а трикімнатні – на 6%.



На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 12,5%), двокімнатні подорожчали на 9,8%, трикімнатні – на 6,2%.



Водночас, за інформацією Держстату, в зазначений звітний період зростання цін на житло прискорилося на первинному ринку і сповільнилося на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,8% в порівнянні з першим кварталом 2020 року: (на 2,1% на одно- і двокімнатні квартири, на 0,3% – на трикімнатні). При цьому в першому кварталі 2020 року до четвертого кварталу 2019 року зростання прискорився лише на 1,4%.



На «вторинці» у другому кварталі в порівнянні з першим ціни на житло виросли на 1,5% (на 2,5% на однокімнатні квартири, на 0,8% – на двокімнатні, на 1,4% – на трикімнатні), тоді як до четвертого кварталу 2019 року вони зросли на 3,6%.



Показники наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.