Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно



бюджет 20к на ремонт заложены?

