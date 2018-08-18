Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik, Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно
necovi4 написав:Santehnik, Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно
бюджет 20к на ремонт заложены?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в другому кварталі спостерігається на однокімнатні квартири (на 8,1%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%, а трикімнатні – на 6%.
На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 12,5%), двокімнатні подорожчали на 9,8%, трикімнатні – на 6,2%.
Водночас, за інформацією Держстату, в зазначений звітний період зростання цін на житло прискорилося на первинному ринку і сповільнилося на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,8% в порівнянні з першим кварталом 2020 року: (на 2,1% на одно- і двокімнатні квартири, на 0,3% – на трикімнатні). При цьому в першому кварталі 2020 року до четвертого кварталу 2019 року зростання прискорився лише на 1,4%.
На «вторинці» у другому кварталі в порівнянні з першим ціни на житло виросли на 1,5% (на 2,5% на однокімнатні квартири, на 0,8% – на двокімнатні, на 1,4% – на трикімнатні), тоді як до четвертого кварталу 2019 року вони зросли на 3,6%.
Показники наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.
airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
это вам не Рыбальский продвигать за деньги. там думать нужно. вы думать приучены?
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в другому кварталі спостерігається на однокімнатні квартири (на 8,1%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%, а трикімнатні – на 6%.
На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 12,5%), двокімнатні подорожчали на 9,8%, трикімнатні – на 6,2%.
Водночас, за інформацією Держстату, в зазначений звітний період зростання цін на житло прискорилося на первинному ринку і сповільнилося на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,8% в порівнянні з першим кварталом 2020 року: (на 2,1% на одно- і двокімнатні квартири, на 0,3% – на трикімнатні). При цьому в першому кварталі 2020 року до четвертого кварталу 2019 року зростання прискорився лише на 1,4%.
На «вторинці» у другому кварталі в порівнянні з першим ціни на житло виросли на 1,5% (на 2,5% на однокімнатні квартири, на 0,8% – на двокімнатні, на 1,4% – на трикімнатні), тоді як до четвертого кварталу 2019 року вони зросли на 3,6%.
Показники наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.
только наша служба статистики догадывается показывать цены на квартиры год к году. видимо пытаются поймать сезонный фактор, как с помидорами. в остальном мире цены показывает к предыдущему периоду, так видна динамика последнего периода
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:только наша служба статистики догадывается показывать цены на квартиры год к году. видимо пытаются поймать сезонный фактор, как с помидорами. в остальном мире цены показывает к предыдущему периоду, так видна динамика последнего периода
Дает Госстат и квартал к кварталу. Я позавчера репостил. В гривнах +1,7%, в долларах -4,2%