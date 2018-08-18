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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4862486348644865>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik,
Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли :mrgreen: слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно :lol: :lol: :lol:Зображення
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:34

  necovi4 написав:Santehnik,
Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли :mrgreen: слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно :lol: :lol: :lol:Зображення


бюджет 20к на ремонт заложены?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%
Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в другому кварталі спостерігається на однокімнатні квартири (на 8,1%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%, а трикімнатні – на 6%.

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 12,5%), двокімнатні подорожчали на 9,8%, трикімнатні – на 6,2%.

Водночас, за інформацією Держстату, в зазначений звітний період зростання цін на житло прискорилося на первинному ринку і сповільнилося на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,8% в порівнянні з першим кварталом 2020 року: (на 2,1% на одно- і двокімнатні квартири, на 0,3% – на трикімнатні). При цьому в першому кварталі 2020 року до четвертого кварталу 2019 року зростання прискорився лише на 1,4%.

На «вторинці» у другому кварталі в порівнянні з першим ціни на житло виросли на 1,5% (на 2,5% на однокімнатні квартири, на 0,8% – на двокімнатні, на 1,4% – на трикімнатні), тоді як до четвертого кварталу 2019 року вони зросли на 3,6%.

Показники наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.

https://dilo.net.ua/novyny/v-ukrayini-z ... derzhstat/
И когда уже эти продавцы нажрутся? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:40

zРадио

Советую писать на домик, так модератор все пропускает через бульбулятор . Смотри подпись :mrgreen:

Все по домам !
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:44

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.

это вам не Рыбальский продвигать за деньги.
там думать нужно.
вы думать приучены?



Это видео про Макса? :)


советую посмотреть: :)

Действие эмоционального болевого импульса логики:
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=1742

+
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=970
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:46

  reus написав:
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%
Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в другому кварталі спостерігається на однокімнатні квартири (на 8,1%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%, а трикімнатні – на 6%.

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 12,5%), двокімнатні подорожчали на 9,8%, трикімнатні – на 6,2%.

Водночас, за інформацією Держстату, в зазначений звітний період зростання цін на житло прискорилося на первинному ринку і сповільнилося на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,8% в порівнянні з першим кварталом 2020 року: (на 2,1% на одно- і двокімнатні квартири, на 0,3% – на трикімнатні). При цьому в першому кварталі 2020 року до четвертого кварталу 2019 року зростання прискорився лише на 1,4%.

На «вторинці» у другому кварталі в порівнянні з першим ціни на житло виросли на 1,5% (на 2,5% на однокімнатні квартири, на 0,8% – на двокімнатні, на 1,4% – на трикімнатні), тоді як до четвертого кварталу 2019 року вони зросли на 3,6%.

Показники наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.

https://dilo.net.ua/novyny/v-ukrayini-z ... derzhstat/
И когда уже эти продавцы нажрутся? :D


только наша служба статистики догадывается показывать цены на квартиры год к году. видимо пытаются поймать сезонный фактор, как с помидорами. в остальном мире цены показывает к предыдущему периоду, так видна динамика последнего периода
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:49

  adeges написав:только наша служба статистики догадывается показывать цены на квартиры год к году. видимо пытаются поймать сезонный фактор, как с помидорами. в остальном мире цены показывает к предыдущему периоду, так видна динамика последнего периода


Дает Госстат и квартал к кварталу.
Я позавчера репостил. В гривнах +1,7%, в долларах -4,2%
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:54

  adeges написав:бюджет 20к на ремонт заложены?

Конечно, там же голые стены)))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?

стеклить и делать скворечник однозначно! :mrgreen:

Минимум половина там так и сделает - даже не сомневаюсь.
Увы, это так и будет :(

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:09

  proftpd66 написав:zРадио

Советую писать на домик, так модератор все пропускает через бульбулятор . Смотри подпись :mrgreen:

Все по домам !


Там что - все свои? Или вы репост сделали, не представляя тамошней публике здешних гуру дорожая? :mrgreen:
zРадио
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