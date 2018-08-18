Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25

Vlad442 написав: zРадио написав: НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%

https://interfax.com.ua/news/economic/676547.html

Неудобно получилось.

reus написав: На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%

Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.



Про це повідомляє Державна служба статистики. Неудобно получилось.

Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."Чем это закончится, догадаться несложноВы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН