Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."
Чем это закончится, догадаться несложно
Эту же информацию Госстата я дал еще позавчера! Вы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)
Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..
Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!
За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН