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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4862486348644865

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:10

  zРадио написав:НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%
https://interfax.com.ua/news/economic/676547.html

Неудобно получилось.
  reus написав:
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%
Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:11

zРадио

Вы смотрели видео на Ютубе мое? Которые выше.


Я в шоке, как грамотно человек рассказал на этом видео
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%
https://interfax.com.ua/news/economic/676547.html

Неудобно получилось.
  reus написав:
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%
Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.


Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."

Чем это закончится, догадаться несложно :D

Эту же информацию Госстата я дал еще позавчера! Вы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)

Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..

Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!

За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 4862486348644865
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