Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:01

necovi4 написав: Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно Зображення Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет лислишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудноЗображення

Окна в твоем варианте не просто на паркинг, а еще и на будущую 4 полосную улицу по которой все будут ездитьно вообще нормальный вид из окон только у домов которые на Ретровилль смотрят.А по ВМ там всё просто. Варшавский это советский союз в миниатюре. Сначала дикие очереди в ОП и стояки которые за пару дней скупаются перекупами. Кто не успел/прозевал потом ходит по переуступкам. Полнейший пофигизм менеджеров ОП и жека Управдом, абсолютно примитивное благоустройство (деревья повысыхаги, газоны без автополива в первый же сезон повыгорали, у меня в плюсе повесили совковые почтовые ящики и офисный потолок от чего у всех нормально так пригорело, при том что в ВМ с этим было нормально), но внешне дома выглядит более менее современно и денег много не хотят, поэтому народу в целом нравится.С точки зрения жизни учти что автомобильных дорог на Веник нет и не будет. Ну тоесть если надо куда-то выбираться машиной то сначала нужно прорваться через узкие уличные дороги с кучей светофоров и тянучек до проспекта Победы/Богатырской либо по Кирилловской ползти на Подол. Ради интереса с утречка пару раз попробуй выбраться на Подол там, к цирку что бы понять. Мой кореш который со мной там брал попробовал вот, говорит что намного хуже выезжать чем с Троещины. Если юзать только метро то будет удобно - зеленая ветка не сильно загружена людьми и хорошо покрывает центр, плюс сильные давки на пересадках будут в противоположном направлении.А так, молодой район, рядом лес и озера, нет всяких воняющих труб и разваленных заводов, построили огромный трц с кучей движух внутри плюс на первых этажах куча живой коммерции... Много молодняка гуляет на улицах, но гулять особо негде так как нет благоустроенных парков. Мини-Позняки. Лес и озера сейчас фактически не обсутроены никак, но какие-то движения пошли:Я за те деньги что туда заходил ничего лучше на моменте не нашел. Альтернативой было только Республика и увеличение бюджета на 30%, но сейчас Республика совсем берега потеряла и товарищу за 66к пытались впарить 51 метровую двуху с проходной кухней и окнами на школу, а когда поняли что не продадут то даже забили перезванивать.Вобщем на мой взгляд ВМ это лучшее из среднячков в радиусе пешей доступности к метро. В том сегменте особо выбора сейчас нет. Есть еще Новая Англия на синей ветке, но мне лично она вообще не заходит и Свитлопарк среди скоростного шоссе и промзоны где жизни нет вообще и для жизни такое нунафиг.И да, если ждать готов долго то может Диброва? Там метро считай во дворе будет. И есть дома с окнами на лесопарковую зону которую не скоро застроят. Но с другой стороны вокруг Дибровы намного меньше всякой инфраструктуры и есть полуразваленные заводы, если шо прийдется ездить к тем же Варшавским.По будущим объектам Столицы, на уровне слухов:Это типа ВМ2 будет, там стройка полным ходом идёт, уже монолит почти выгнали. Продаж не было.Дальше будет объект на Министерских озерах, с другой стороны окружной.И есть очень жесткий слух что этот завод вместе с землей выкупили под еще один комплекс СГ:Но это бабка надвое сказала и когда это будет если будет никто не знает, так шо хз.