Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."
Чем это закончится, догадаться несложно
Эту же информацию Госстата я дал еще позавчера! Вы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)
Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..
Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!
За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН
necovi4 написав:Просвети плиз по Варшавскому. Хочу для жизни взять там двушку, но двушек к сожалению в ОП нет, только по переуступке. Прозвонил по объявлениям, продаваны сговорчивые, можно выжать по 800 баксов за метр. Понравилась 8 очередь,и дом который на картинке, но жене не нравится рядом строящийся паркинг, а все окна как раз смотрят на запад.Варшавский плюс почему-то не зашёл, ту очередь которую в ОП будут скоро предлагать, близко над дорогой расположена, ну и будущее метро которого нет, и неизвестно будет ли слишком далековато. Вобщем мысли проскакивают подождать до осени, так как вообще никуда не спешу. 3-4 года в запасе есть, но также есть риск, что в дальнейшем не будет интересных предложений даже от перекупов, а с нуля ждать новых объектов от Столицы груп, типа Варшавский ++ тоже не комильфо. Вобщем каша в голове, как лучше поступить. Исходные данные такие: бюджет 60-70 куе, нужна двушка в новострое возле метро. Как бы и все, ждать могу долго и нудно Зображення
Окна в твоем варианте не просто на паркинг, а еще и на будущую 4 полосную улицу по которой все будут ездить но вообще нормальный вид из окон только у домов которые на Ретровилль смотрят. А по ВМ там всё просто. Варшавский это советский союз в миниатюре. Сначала дикие очереди в ОП и стояки которые за пару дней скупаются перекупами. Кто не успел/прозевал потом ходит по переуступкам. Полнейший пофигизм менеджеров ОП и жека Управдом, абсолютно примитивное благоустройство (деревья повысыхаги, газоны без автополива в первый же сезон повыгорали, у меня в плюсе повесили совковые почтовые ящики и офисный потолок от чего у всех нормально так пригорело, при том что в ВМ с этим было нормально), но внешне дома выглядит более менее современно и денег много не хотят, поэтому народу в целом нравится. С точки зрения жизни учти что автомобильных дорог на Веник нет и не будет. Ну тоесть если надо куда-то выбираться машиной то сначала нужно прорваться через узкие уличные дороги с кучей светофоров и тянучек до проспекта Победы/Богатырской либо по Кирилловской ползти на Подол. Ради интереса с утречка пару раз попробуй выбраться на Подол там, к цирку что бы понять. Мой кореш который со мной там брал попробовал вот, говорит что намного хуже выезжать чем с Троещины. Если юзать только метро то будет удобно - зеленая ветка не сильно загружена людьми и хорошо покрывает центр, плюс сильные давки на пересадках будут в противоположном направлении. А так, молодой район, рядом лес и озера, нет всяких воняющих труб и разваленных заводов, построили огромный трц с кучей движух внутри плюс на первых этажах куча живой коммерции... Много молодняка гуляет на улицах, но гулять особо негде так как нет благоустроенных парков. Мини-Позняки. Лес и озера сейчас фактически не обсутроены никак, но какие-то движения пошли: https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-syn-o ... oryat-park
Я за те деньги что туда заходил ничего лучше на моменте не нашел. Альтернативой было только Республика и увеличение бюджета на 30%, но сейчас Республика совсем берега потеряла и товарищу за 66к пытались впарить 51 метровую двуху с проходной кухней и окнами на школу, а когда поняли что не продадут то даже забили перезванивать. Вобщем на мой взгляд ВМ это лучшее из среднячков в радиусе пешей доступности к метро. В том сегменте особо выбора сейчас нет. Есть еще Новая Англия на синей ветке, но мне лично она вообще не заходит и Свитлопарк среди скоростного шоссе и промзоны где жизни нет вообще и для жизни такое нунафиг. И да, если ждать готов долго то может Диброва? Там метро считай во дворе будет. И есть дома с окнами на лесопарковую зону которую не скоро застроят. Но с другой стороны вокруг Дибровы намного меньше всякой инфраструктуры и есть полуразваленные заводы, если шо прийдется ездить к тем же Варшавским.
Перемогу в аукціоні по готелю ′′Дніпро′′ здобули не російські олігархи, а українські ітішники кіберкоманди Nаtus Vincere Олександра Кохановського, які хочуть перетворити його на перший готель у світі, повністю підготовлений до кіберспортивних подій. Планують вкласти $20 млн.
flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН? Чи Тесла з Маском? Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Мене це мало хвилює, так як основні інвестиції в план оточення Києва кавалірками зробив у кінці 2019. По одній є вже право власності. В іншої планується здача на початку 2021.
Наразі маю вагання щодо інвестиції кавалірки за Теремками-2. І тоді проект оточення можна ставити на холд.
Я втретє задаю питання, які плюси/мінуси інд. сектора за Теремками - 2? Які перспективи розвутку інфраструктури в тому районі.
Відчуваю, що якщо найближчим часом туди не влошуся, то буде інвест-пауза в мене на два-три роки щодо КРЖН, але почнуться ремонти.
Зроби карту який район ти маэш на увазі. Трошки там походив коли був в Києві. Може щось і підскажу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )