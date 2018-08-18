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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4862486348644865

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чтото новенькое

Перемогу в аукціоні по готелю ′′Дніпро′′ здобули не російські олігархи, а українські ітішники кіберкоманди Nаtus Vincere Олександра Кохановського, які хочуть перетворити його на перший готель у світі, повністю підготовлений до кіберспортивних подій. Планують вкласти $20 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:25

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН?
Чи Тесла з Маском?
Амазон, Фейсбук, голубі фішки?


флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Мене це мало хвилює, так як основні інвестиції в план оточення Києва кавалірками зробив у кінці 2019. По одній є вже право власності. В іншої планується здача на початку 2021.

Наразі маю вагання щодо інвестиції кавалірки за Теремками-2.
І тоді проект оточення можна ставити на холд.

Я втретє задаю питання, які плюси/мінуси інд. сектора за Теремками - 2?
Які перспективи розвутку інфраструктури в тому районі.

Відчуваю, що якщо найближчим часом туди не влошуся, то буде інвест-пауза в мене на два-три роки щодо КРЖН, але почнуться ремонти.


Зроби карту який район ти маэш на увазі.
Трошки там походив коли був в Києві.
Може щось і підскажу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... ah-4234996
Оркадникам может повезти.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:13

Піраміда

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996
Оркадникам может повезти.


"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:19

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:
флай, щас будет больно:
не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу
иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки
щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп
посмотри на уню

зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?

Мене це мало хвилює, так як основні інвестиції в план оточення Києва кавалірками зробив у кінці 2019. По одній є вже право власності. В іншої планується здача на початку 2021.

Наразі маю вагання щодо інвестиції кавалірки за Теремками-2.
І тоді проект оточення можна ставити на холд.

Я втретє задаю питання, які плюси/мінуси інд. сектора за Теремками - 2?
Які перспективи розвутку інфраструктури в тому районі.

Відчуваю, що якщо найближчим часом туди не влошуся, то буде інвест-пауза в мене на два-три роки щодо КРЖН, але почнуться ремонти.


Зроби карту який район ти маэш на увазі.
Трошки там походив коли був в Києві.
Може щось і підскажу.


от що найшов про майбутню інфраструктуру
https://brama.org.ua/realty/newbuild/dpt-kakim-budet-mikrorajon-teremki-3.html
не зрозуміло, коли зроблять відгалуження гілки метро від Іподрома до вул. Луценка, це до метро на Троєщину, чи після метро на Виноградар.

Віталік міг би не паритися з метром на зеленій гілці, а увіковічити себе двома станціями на синій гілці (можна частину по Окружній було тягнути по поверхні між зустрічними смугами).

А що Республіка заморожена?

п.с.
подивись ПП
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 лип, 2020 09:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:31

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%
https://interfax.com.ua/news/economic/676547.html

Неудобно получилось.
  reus написав:
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4%
Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Госкомстат считает в "самой красивой" поэтому такие данные. Считали бы в деньгах - была бы небольшая коррекция.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:43

  flyman написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996
Оркадникам может повезти.


"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Не напрягает, что с продаж квартир в новом ЖК, достраивают ранее начатый?
Это же типичная пирамида. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:57

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996
Оркадникам может повезти.


"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Не напрягает, что с продаж квартир в новом ЖК, достраивают ранее начатый?
Это же типичная пирамида. :D


все комплексные стройки в Киеве - пирамиды. Главное, чтобы они медленно росли и подпитывались спросом. А вот с последним могут быть проблемы... Тут вон рассказывали, как на Виноградаре перекупы стояками выкупали первичный воздух. А ведь его надо потом продать, чтобы перекидываться на новые объекты...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чего Максик не любит кадор?Зображення

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