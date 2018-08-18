Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Перемогу в аукціоні по готелю ′′Дніпро′′ здобули не російські олігархи, а українські ітішники кіберкоманди Nаtus Vincere Олександра Кохановського, які хочуть перетворити його на перший готель у світі, повністю підготовлений до кіберспортивних подій. Планують вкласти $20 млн.
flyman написав:Може які марсіани-інвесори профінансують КРЖН? Чи Тесла з Маском? Амазон, Фейсбук, голубі фішки?
флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Мене це мало хвилює, так як основні інвестиції в план оточення Києва кавалірками зробив у кінці 2019. По одній є вже право власності. В іншої планується здача на початку 2021.
Наразі маю вагання щодо інвестиції кавалірки за Теремками-2. І тоді проект оточення можна ставити на холд.
Я втретє задаю питання, які плюси/мінуси інд. сектора за Теремками - 2? Які перспективи розвутку інфраструктури в тому районі.
Відчуваю, що якщо найближчим часом туди не влошуся, то буде інвест-пауза в мене на два-три роки щодо КРЖН, але почнуться ремонти.
Зроби карту який район ти маэш на увазі. Трошки там походив коли був в Києві. Може щось і підскажу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996 Оркадникам может повезти.
"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
kingkongovets написав: флай, щас будет больно: не только у тебя есть деньги и планы на киевскую (и околокиевскую) недвигу иногда этих денег больше у людей на руках чем у тебя не в разы, а на порядки щас трошки просядет курс и лоси ломануться в оп посмотри на уню
зы: ну а куда их может еще вложить пересичный?
Мене це мало хвилює, так як основні інвестиції в план оточення Києва кавалірками зробив у кінці 2019. По одній є вже право власності. В іншої планується здача на початку 2021.
Наразі маю вагання щодо інвестиції кавалірки за Теремками-2. І тоді проект оточення можна ставити на холд.
Я втретє задаю питання, які плюси/мінуси інд. сектора за Теремками - 2? Які перспективи розвутку інфраструктури в тому районі.
Відчуваю, що якщо найближчим часом туди не влошуся, то буде інвест-пауза в мене на два-три роки щодо КРЖН, але почнуться ремонти.
Зроби карту який район ти маэш на увазі. Трошки там походив коли був в Києві. Може щось і підскажу.
На первинному ринку на 6,7%, на вторинному на 9,4% Ціни на первинному ринку житла в Україні у квітні-червні 2020 року зросли на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку – на 9,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Госкомстат считает в "самой красивой" поэтому такие данные. Считали бы в деньгах - была бы небольшая коррекция.
rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996 Оркадникам может повезти.
"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
Не напрягает, что с продаж квартир в новом ЖК, достраивают ранее начатый? Это же типичная пирамида.
rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996 Оркадникам может повезти.
"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
Не напрягает, что с продаж квартир в новом ЖК, достраивают ранее начатый? Это же типичная пирамида.
все комплексные стройки в Киеве - пирамиды. Главное, чтобы они медленно росли и подпитывались спросом. А вот с последним могут быть проблемы... Тут вон рассказывали, как на Виноградаре перекупы стояками выкупали первичный воздух. А ведь его надо потом продать, чтобы перекидываться на новые объекты...
Так, тут щось Долярчик почав покручувати носом на "взяти на котловані/напівзбудованому в іпотеку/через ~ рік зробити ремонт і здавати в оренду". А задумується вкинути своїх "2 фонда" в: 1) бізнес(наприклад, продукти) 2) взяти НЕжитлову в іпотеку і здавати в оренду. 3) об'єднати 1 і 2 варіанти.
Що скажете, панове?
п. с. Ох і ж буде сваритись кінконгівець за НЕжитлову - але треба і до нього ставитись з розумінням - коткурентів не любить ніхто!
п. с. 2 Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!