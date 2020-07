Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:45

Corpocrator написав: Чтото новенькое



Перемогу в аукціоні по готелю ′′Дніпро′′ здобули не російські олігархи, а українські ітішники кіберкоманди Nаtus Vincere Олександра Кохановського, які хочуть перетворити його на перший готель у світі, повністю підготовлений до кіберспортивних подій. Планують вкласти $20 млн.



конечно это айтишники. кто еще обычно покупает недвижиостьбкак бизнес? вася вон в программирование пошел, а ребята из айти в девелоперов двинули конечно это айтишники. кто еще обычно покупает недвижиостьбкак бизнес? вася вон в программирование пошел, а ребята из айти в девелоперов двинули

