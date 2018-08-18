zРадио написав:

Vlad442 написав: Неудобно получилось.

Неудобно получилось.

Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."Чем это закончится, догадаться несложноВы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН