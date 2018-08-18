Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:конечно это айтишники. кто еще обычно покупает недвижиостьбкак бизнес? вася вон в программирование пошел, а ребята из айти в девелоперов двинули
Та Киберспорт это не айтишники) Это вообще другой мир. Там такие бабки крутятся, что нам всем и не снилось. Пока тут на ветке идёт спор дорого ли за хату в Киеве отдавать 40 тыщ баксов, люди покупают скины на оружие по 100 тыщ баксов: https://sport.ua/news/494235-skin-na-vi ... voy-rekord Он даже никакого буста в игре не дает, просто красивые пиксели) Плюс огромные деньги от широких масс идут на ставки, трансляции и рекламу с них... Вобщем там нормальный такой бизнес который к ИТ мало отношения имеет, кроме того что и то и то - компьютеры.
rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/banku-arkada-razreshili-stroit-dva-doma-v-jk-patriotika-na-ozerah-4234996 Оркадникам может повезти.
"Патриотика на Озерах" - принципиально важный объект для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
А если за деньги "Патриотики на озерах" достроят Эврику и Патриотику, то за какие деньги достроят Патриотику на Озерах?)) Или начнут стройку "Эврику в Пустыне"
Долярчик написав:Так, тут щось Долярчик почав покручувати носом на "взяти на котловані/напівзбудованому в іпотеку/через ~ рік зробити ремонт і здавати в оренду". А задумується вкинути своїх "2 фонда" в: 1) бізнес(наприклад, продукти) 2) взяти НЕжитлову в іпотеку і здавати в оренду. 3) об'єднати 1 і 2 варіанти.
Що скажете, панове?
п. с. Ох і ж буде сваритись кінконгівець за НЕжитлову - але треба і до нього ставитись з розумінням - коткурентів не любить ніхто!
п. с. 2 Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
Купи за свої "2 фонди" шкоду фабию на мінімалках, будеш у себе в селі дівчат на ставок возити, коли теща з жінкой такого дармоїда вигоне.
Попробуй через кордон в заду "сігарети" возити, непоганий бізнес.
xio13 написав:А если за деньги "Патриотики на озерах" достроят Эврику и Патриотику, то за какие деньги достроят Патриотику на Озерах?)) Или начнут стройку "Эврику в Пустыне"
Есть версия, что немалую часть стоимости дома занимают покупка участка, проекты, согласования, ту на коммуникации, коммуникации. Например строили мост для подвоза материалов, подстанцию на Патриотику. Вначале нужен старт, толчок, чтобы запустить комплекс. Если продать половину коробок, то денег не хватит для постройки половины домов. Арифметика сходится только когда продан/закончен весь комплекс.
Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."
Чем это закончится, догадаться несложно
Эту же информацию Госстата я дал еще позавчера! Вы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)
Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..
Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!
За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН
Поэтично пишете про диваны, туалеты.
Я как чукча. Что вижу, то и пою. Будет обвал, буду петь про обвал, который сначала ждали сразу, потом перенесли на лето, теперь на 4 квартал. По опыту 14-ого скажу, что если тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Перемогу в аукціоні по готелю ′′Дніпро′′ здобули не російські олігархи, а українські ітішники кіберкоманди Nаtus Vincere Олександра Кохановського, які хочуть перетворити його на перший готель у світі, повністю підготовлений до кіберспортивних подій. Планують вкласти $20 млн.
конечно это айтишники. кто еще обычно покупает недвижиостьбкак бизнес? вася вон в программирование пошел, а ребята из айти в девелоперов двинули
Сегодня "игральные МАФы" у метро - это тоже якобы киберспортивные клубы. Так что вопрос об использовании Днипро можно считать закрытым. Казино так казино ))
Влад, вы продолжаете сидеть на диване и приговаривать "я не хочу в туалет, я не хочу в туалет..."
Чем это закончится, догадаться несложно
Эту же информацию Госстата я дал еще позавчера! Вы не удосужились ее тогда комментировать. Потому что дал я ее квартал к кварталу, а не год к году. Неудивительно, что такое представление вам пришлось не по душе. Неудобно получилось (с)
Но умейте сохранить лицо даже когда вам новая реальность не улыбается - вы громче остальных здесь кричали о дорожае в 2019-м. А теперь надуваете щеки на статистику в годовом исчислении?..
Что же вы тогда запоете в 4-м квартале, когда и инерция начнет отыгрывать, и бюджетный кризис достигнет апогея, и девальвация ускорится. А сравнивать придется с аналогичным кварталом 2019-го, когда цены, действительно, на ревальвации взлетели!
За какие цифры спрячитесь? Начинайте думать уже сейчас, а то будете не на высоте, прям как КРЖН
Поэтично пишете про диваны, туалеты.
Я как чукча. Что вижу, то и пою. Будет обвал, буду петь про обвал, который сначала ждали сразу, потом перенесли на лето, теперь на 4 квартал. По опыту 14-ого скажу, что если тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Влад, - навєс КРЖН порядка 60тис квартир, - депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік. - перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%, - ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%, - девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.
Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком. З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.