Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:12

Vlad442 написав: Я как чукча. Что вижу, то и пою.

Я как чукча. Что вижу, то и пою.

Vlad442 написав: Будет обвал, буду петь про обвал, который сначала ждали сразу, потом перенесли на лето, теперь на 4 квартал. Будет обвал, буду петь про обвал, который сначала ждали сразу, потом перенесли на лето, теперь на 4 квартал.

Vlad442 написав: По опыту 14-ого скажу, что если тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно. По опыту 14-ого скажу, что если тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.

В таком случае прошлый вам комментарий совсем таки непонятным становится - рост КРЖН во 2-й половине 2019-го вы видели почти год назад, но все равно смакуете новостью о росте цен ко 2-му кв. 2019-гоДа и кому неудобно должно быть? НБУ за прогноз падения ВВП на 6%? Разве только за то, что факт будет хуже прогноза на 1-2% )))Кто ждал летом, кто переносил на осень? С них спрашивайте. Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев. А то, что вам уже в 4-м квартале нечем будет крытьи придется признать начало падения, то такое - ваша личная инерцияВ принципе, логично, что адепты инвестиций в КРЖН так же медленно осознать смену тренда на КРЖН, как и продавцы. Ведь первые во многом и являются вторыми...Потому что война и курс - более заметные для обывателя атрибуты кризиса, нежели падение мировой торговли, дефляция в производстве, возвращение заробитчан и отток денег из госдолга. Тем не менее, курсовой атрибут уже прорывается, ну а отсутствие военных действий - необязательный фактор для обвала КРЖН, что мы видели в 2008-2009...PS:, с чего депозитам мигрировать в недвигу, если с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение? Ставки падать уже не будут - НБУ неспроста отказался от дальнейшего снижения учетной ставки - такова премия за риск...