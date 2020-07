Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:10

flyman написав: Влад,

- навєс КРЖН порядка 60тис квартир,

- депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік.

- перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%,

- ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%,

- девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.



Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком.

З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою. Влад,- навєс КРЖН порядка 60тис квартир,- депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік.- перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%,- ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%,- девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком.З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.



Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки. Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California