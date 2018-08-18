Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Влад, - навєс КРЖН порядка 60тис квартир, - депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік. - перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%, - ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%, - девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.
Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком. З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.
Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки.
zРадио написав:Потому что война и курс - более заметные для обывателя атрибуты кризиса, нежели падение мировой торговли, дефляция в производстве, возвращение заробитчан и отток денег из госдолга. Тем не менее, курсовой атрибут уже прорывается, ну а отсутствие военных действий - необязательный фактор для обвала КРЖН, что мы видели в 2008-2009...
PS: flyman, с чего депозитам мигрировать в недвигу, если с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение? Ставки падать уже не будут - НБУ неспроста отказался от дальнейшего снижения учетной ставки - такова премия за риск...
не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".
Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.
Це один фактор, другий, що деподохід складеться в ДВА рази в гривні, і, якщо хто % з депозитів використовув як джерело інвестицій в КРЖН, то таке джерело всохне в два рази. А ще ж тре щоб на хліб насущний лишалося від пасивного доходу.
Чи ти хочеш сказати, що якщо деподохідність впаде в два рази, то деполюдині тре в БСУ внести ще таку саму сумму, щоб підтримати кешфло? Питання, звідки їх взяти? Друкарський станок в НБУ.
Vlad442 написав:.. ..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Так и есть. Те, кто пережил карантинный кризис, чухают неплохо. К сожалению, это касается больше среднего/крупного бизнеса - там есть ресурс (можно уволить/сократить штат, урезать з/п). У малого бизнеса ИМХО хуже. Но как сказать, по-разному. Знакомый бариста вон жениться решил, со всеми блекджеками и плюхами. Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил. Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
Vlad442 написав:.. ..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Так и есть. Те, кто пережил карантинный кризис, чухают неплохо. К сожалению, это касается больше среднего/крупного бизнеса - там есть ресурс (можно уволить/сократить штат, урезать з/п). У малого бизнеса ИМХО хуже. Но как сказать, по-разному. Знакомый бариста вон жениться решил, со всеми блекджеками и плюхами. Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил. Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
дик метро напівпусте і електрички теж, при тому що вони їздять тепер тільки в години пік, тобто або сидять по домам, або їздять ж*** а не громадським транспортом.