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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4865486648674868>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 148
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От не знаю навіть , що сказати . По офіційній статистиці в Києві з 2015 року кількість квартир падає ( http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 ) - в 2015 - 1112 тисяч , а в 2019 - 992 тисячі . По іншим даним на 2017 рік в Києві 1170490 квартир ( https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/zh ... rstvo.html )
Як ви тут щось говорите про навіси і таке інше , якщо навіть по простому порахувати кількість не можуть ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:14

  adeges написав:
  flyman написав:Влад,
- навєс КРЖН порядка 60тис квартир,
- депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік.
- перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%,
- ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%,
- девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.

Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком.
З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.


Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки.

дик, кавалірки то частний случай, а КРЖН то общий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Потому что война и курс - более заметные для обывателя атрибуты кризиса, нежели падение мировой торговли, дефляция в производстве, возвращение заробитчан и отток денег из госдолга. Тем не менее, курсовой атрибут уже прорывается, ну а отсутствие военных действий - необязательный фактор для обвала КРЖН, что мы видели в 2008-2009...

PS: flyman, с чего депозитам мигрировать в недвигу, если с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение? Ставки падать уже не будут - НБУ неспроста отказался от дальнейшего снижения учетной ставки - такова премия за риск...

не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".

Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.

Це один фактор, другий, що деподохід складеться в ДВА рази в гривні, і, якщо хто % з депозитів використовув як джерело інвестицій в КРЖН, то таке джерело всохне в два рази. А ще ж тре щоб на хліб насущний лишалося від пасивного доходу.

Чи ти хочеш сказати, що якщо деподохідність впаде в два рази, то деполюдині тре в БСУ внести ще таку саму сумму, щоб підтримати кешфло? Питання, звідки їх взяти? Друкарський станок в НБУ.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:51

  Vlad442 написав:..
..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.

Так и есть. Те, кто пережил карантинный кризис, чухают неплохо. К сожалению, это касается больше среднего/крупного бизнеса - там есть ресурс (можно уволить/сократить штат, урезать з/п). У малого бизнеса ИМХО хуже. Но как сказать, по-разному. Знакомый бариста вон жениться решил, со всеми блекджеками и плюхами.
Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил.
Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.

Так и есть. Те, кто пережил карантинный кризис, чухают неплохо. К сожалению, это касается больше среднего/крупного бизнеса - там есть ресурс (можно уволить/сократить штат, урезать з/п). У малого бизнеса ИМХО хуже. Но как сказать, по-разному. Знакомый бариста вон жениться решил, со всеми блекджеками и плюхами.
Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил.
Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.

дик метро напівпусте і електрички теж, при тому що вони їздять тепер тільки в години пік, тобто або сидять по домам, або їздять ж*** а не громадським транспортом.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:21

А где макс?

Мое видео поменяло ему жызнь? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 24 лип, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:22

  flyman написав:не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".


Имеется в виду - по факту. За первое полугодие депозитные ставки упали почти вдвое, а депозитный портфель продолжил расти дальше. Причем в гривне - на целых 12% с 280 до 316 млрд грн (в валюте тоже прирост, а не убыль).

Зображення

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ba-370937/

Думаю, что ставки дальше падать не будут - рынок получил сигнал от НБУ, да и кто из банкиров добровольно согласится отказаться от пирога и наблюдать за оттоком депозитов? Тем более, что ставки кредитования за полгода не снизились.

Я думаю, если какие депозиты и уйдут из БС в РН, то в случае высокой девальвации и на первичку. В небольших объемах. Банкопада не наблюдется - почти все учреждения хорошо капитализированы даже несмотря на рост NPL. Причин миграции денег немного - аренда тоже проявила себя не с лучшей стороны в кризис, и вряд ли является мотивацией для тех, кто держит деньги в банке и до сих пор, несмотря на падение доходности, не забрал...

  flyman написав:Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.


Ну понятно, что указанная мной средняя ставка отражает привлечение, а не портфель. По доходности портфеля данных ни у кого, кроме самого банка нет. Но суть в том, что даже в июне депопортфель продолжил расти. Не забирают Долярчики депозиты. Некуда их нести - по недвиге ценовые ожидания, а уж тем более, потребительские настроения, негативные, частным бизнесом заниматься - тоже не лучшее время...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 24 лип, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:22

  adeges написав:
  flyman написав:Влад,
- навєс КРЖН порядка 60тис квартир,
- депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік.
- перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%,
- ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%,
- девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.

Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком.
З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.


Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки.

Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:31

  airmax78 написав:..
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.

Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям.
Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые.
В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:32

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  flyman написав:Влад,
- навєс КРЖН порядка 60тис квартир,
- депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік.
- перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%,
- ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%,
- девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.

Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком.
З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.


Флай молодец. Я даже удивился. Связно, понятно и логично. Не в привычном для себя стиле про кавалирки.

Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.

Если в Киеве действительно навес в 60 тыс квартир, стоимость ирпенского цоколя вскоре устремится к отрицательным значениям
antey1969
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