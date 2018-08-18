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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4865486648674868

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 148
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:34

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.

Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям.
Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые.
В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.

Так это не навес. Это квартиры в собственности конечных покупателей. Продадут они их или нет и будут ли продавать - большой вопрос. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Сегодня "игральные МАФы" у метро - это тоже якобы киберспортивные клубы. Так что вопрос об использовании Днипро можно считать закрытым. Казино так казино ))

Navi это не казино, это шоу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:00

  airmax78 написав:.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.

а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.

а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.


Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:09

  vano80 написав:..
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...

не совсем - никто не отменял многочисленную родню. Вкладываться будет больно когда финмониторинг появится толковый, но тогда повеселеет всем ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16

  vano80 написав:Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...


налог на недвигу неуклонно растет, по сравнению с прошлм годом вырос практически вдвое и будет расти еще вслед за повышением минимального минимума
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:29

  sequence написав:
  vano80 написав:..
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...

не совсем - никто не отменял многочисленную родню. Вкладываться будет больно когда финмониторинг появится толковый, но тогда повеселеет всем ))


Родня не отменяет кидалова. И доверить стояк круш двоюродному племяннику (если он есть) то еще испытание.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.

а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.

Так в том-то и дело, что он отсутствует. Нет никакого навеса. А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений. В лучшем случае.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:51

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.

а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.

Так в том-то и дело, что он отсутствует. Нет никакого навеса. А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений. В лучшем случае.

Конечно нет навеса, и перекупов как класса нет, и в тетрисе от застройщика квартир нет. СССР и сплошной дефицит.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:53

  airmax78 написав:..А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений.

не горячитесь - русские вон уже лет 15 как освоили, объемы не то чтобы фантастика, но неплохо, с кучей иностранцев. У нас же это дичь какая-то..
sequence
 
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