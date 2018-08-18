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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:34
sequence написав: airmax78 написав:
..
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.
Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям.
Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые.
В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.
Так это не навес. Это квартиры в собственности конечных покупателей. Продадут они их или нет и будут ли продавать - большой вопрос. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:52
zРадио написав:
Сегодня "игральные МАФы" у метро - это тоже якобы киберспортивные клубы. Так что вопрос об использовании Днипро можно считать закрытым. Казино так казино ))
Navi это не казино, это шоу.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:00
airmax78 написав:
.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06
sequence написав: airmax78 написав:
.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...
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vano80
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:09
vano80 написав:
..
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...
не совсем - никто не отменял многочисленную родню. Вкладываться будет больно когда финмониторинг появится толковый, но тогда повеселеет всем ))
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:16
vano80 написав:
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...
налог на недвигу неуклонно растет, по сравнению с прошлм годом вырос практически вдвое и будет расти еще вслед за повышением минимального минимума
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:29
sequence написав: vano80 написав:
..
Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...
не совсем - никто не отменял многочисленную родню. Вкладываться будет больно когда финмониторинг появится толковый, но тогда повеселеет всем ))
Родня не отменяет кидалова. И доверить стояк круш двоюродному племяннику (если он есть) то еще испытание.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:42
sequence написав: airmax78 написав:
.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
Так в том-то и дело, что он отсутствует. Нет никакого навеса. А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений. В лучшем случае.
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airmax78
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:51
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
.. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.
а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке.
склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ)
как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
Так в том-то и дело, что он отсутствует. Нет никакого навеса. А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений. В лучшем случае.
Конечно нет навеса, и перекупов как класса нет, и в тетрисе от застройщика квартир нет. СССР и сплошной дефицит.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:53
airmax78 написав:
..А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений.
не горячитесь - русские вон уже лет 15 как освоили, объемы не то чтобы фантастика, но неплохо, с кучей иностранцев. У нас же это дичь какая-то..
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sequence
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