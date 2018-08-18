Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:28

Santehnik написав: Окна в твоем варианте не просто на паркинг, а еще и на будущую 4 полосную улицу по которой все будут ездить Окна в твоем варианте не просто на паркинг, а еще и на будущую 4 полосную улицу по которой все будут ездить

но сейчас Республика совсем берега потеряла и товарищу за 66к пытались впарить 51 метровую двуху

И да, если ждать готов долго то может Диброва?

Это типа ВМ2 будет, там стройка полным ходом идёт, уже монолит почти выгнали. Продаж не было.

А есть где нибудь инфы побольше, про 4 полоску ? Может генплан какой-то в свободном доступе ? Можно допустить такой вариант, что оставят дорогу такой как есть на картинке и не будут расширять, а просто протянут на межевую и облагородят ?Там берега серьёзныебыл я у них на прошлой неделе. 8ую очередь запустили в продажу. Со скидкой 28% один квадрат насчитали мне по 1200 баксов. После выхода из отдела продаж главное вовремя остыть, иначе можно влезть в ихнюю секту и потом не отделаться. Даже я матёрый покупан, пребывал в состоянии легкого гипноза после кофе и печенюшек)))Думал, но отпугивает сам застройщик в наше нелёгкое время,хоть какая-то нужна репутация, кто это такие ? Я даже не хочу вникать, но согласен, строят капец как быстроСмотрю, там хорошо так выгнали коробку. Как вариант, можно дождаться, когда выбросят двухи в продажу, и встрять копытами в бетон, без лишних переплат перекупам. Думаю в 50куе можно будет вложиться и метров 65 взять.