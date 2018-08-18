Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: а накуа застройщикам навесы? - для создания мнимого ажиотажа? Так это бред, они же не одни на рынке. склоняюсь к мысли, что квартиры стали альтернативой банковской ячейке, с платой за содержание (коммуналЪ) как только появится реальная альтернатива, в виде выгодно_надежного депозита или фонды импортной, лавочка быстро схлопнется. При том, в перспективы укр_ипотеки не верю, в силу того, что вопрос требует комплексного решения, начиная от отбеливания экономики и зарплат.
Так в том-то и дело, что он отсутствует. Нет никакого навеса. А в фонду наш народ массово ломанется через пару тройку поколений. В лучшем случае.
Конечно нет навеса, и перекупов как класса нет, и в тетрисе от застройщика квартир нет. СССР и сплошной дефицит.
Тетрис - это сегмент, который предполагает, что квартиры в нем будут продаваться годами. Там никто никуда не спешит. Где навес в том же Варшавском, Мисти Квитив, ФТ? Хотя и в бизнес-классе навеса совсем немного. В РТ выкуплено все под 0. В ЦП - то же самое. В Тетрисе-1 - все выкуплено. Можно продолжать.
flyman написав:Влад, - навєс КРЖН порядка 60тис квартир, - депоставки падають, ще цього року ще якось можна дотягнути на "старих стовбах", але наступного року деполюди будуть "жити по новому". Допустим частина з них перекинеться наразі в бетон, але наступного року депонарід буде на підсосі, і не матиме "жирного" доходу. Таким чином, можливо, депошники підтримають РН невеликий час, з півроку-рік. - перекази від заробітчан теж за рік просядуть на 20%, - ВВП України та реальні доходи просядуть на 10-15%, - девал, який вже частоко відбувся, і думаю, що продовжиться надалі, не відомо, на яку глибину, і з якою швидкістю.
Тому ринок нерухомості по інерції протягне який час, а в 2021, навіть Влад422, побачить падіння КРЖН неозброєним оком. З комерційною нерухомістю буде ще гірше, чим з жилою.
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.
Если в Киеве действительно навес в 60 тыс квартир, стоимость ирпенского цоколя вскоре устремится к отрицательным значениям
из списка в 7 пунктов выбран один, к которому можно приеб-ся, и дальше его обсасывают. вы в целом прочитайте мессидж флая, а не отдельные буквы. да можно просто его выбросить, постулат про 60,000 - что от этого изменится?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Тетрис - это сегмент, который предполагает, что квартиры в нем будут продаваться годами. Там никто никуда не спешит. Где навес в том же Варшавском, Мисти Квитив, ФТ? Хотя и в бизнес-классе навеса совсем немного. В РТ выкуплено все под 0. В ЦП - то же самое. В Тетрисе-1 - все выкуплено. Можно продолжать.
Т.е. без блата (по знакомству) нельзя купить квартиру в Варшавском, Мисти Квитив, ФТ, РТ?
Santehnik написав:Окна в твоем варианте не просто на паркинг, а еще и на будущую 4 полосную улицу по которой все будут ездить
А есть где нибудь инфы побольше, про 4 полоску ? Может генплан какой-то в свободном доступе ? Можно допустить такой вариант, что оставят дорогу такой как есть на картинке и не будут расширять, а просто протянут на межевую и облагородят ?
но сейчас Республика совсем берега потеряла и товарищу за 66к пытались впарить 51 метровую двуху
Там берега серьёзные был я у них на прошлой неделе. 8ую очередь запустили в продажу. Со скидкой 28% один квадрат насчитали мне по 1200 баксов. После выхода из отдела продаж главное вовремя остыть, иначе можно влезть в ихнюю секту и потом не отделаться. Даже я матёрый покупан, пребывал в состоянии легкого гипноза после кофе и печенюшек)))
И да, если ждать готов долго то может Диброва?
Думал, но отпугивает сам застройщик в наше нелёгкое время,хоть какая-то нужна репутация, кто это такие ? Я даже не хочу вникать, но согласен, строят капец как быстро
Это типа ВМ2 будет, там стройка полным ходом идёт, уже монолит почти выгнали. Продаж не было.
Смотрю, там хорошо так выгнали коробку. Как вариант, можно дождаться, когда выбросят двухи в продажу, и встрять копытами в бетон, без лишних переплат перекупам. Думаю в 50куе можно будет вложиться и метров 65 взять.
Уну, чем тебя так испугала естественная убыль в Киеве? Меньше, чем в прошлом году. Как ни парадоксально, а карантин сберег много жизней - за счет уменьшения ДТП, смертей на производстве и даже самоубийств.
А вот то, чего, действительно, стоится бояться - деубранизации и "кризисного" оттока - ты упорно игнорируешь.
Между тем, деубранизация - уже свершившийся факт (и это только начало процесса). Киевская область - единственный прирастающий регион в стране за счет эмиграции населения из провинций и Киева.
Законы Трибеки в самую пору переписывать, заменив "КРЖН" на "ОКРЖН"
PS: дачников и временно перемещенных в связи с карантином Госстат, конечно же, не учитывает - речь о смене адреса регистрации, т.е. о твердом решении жить в областе, а не городе
airmax78 написав:Я же не профессиональный инвестор .Не отслеживаю 153 компании по 10 показателям ежедневно. Тупо смотрю на FB,Amazon, Alphabet,Microsoft и Тесла и индексы. А остальное меня не ипет.
Вы этот пост не из церкви писали? То ли жалуетесь, то ли оправдываетесь, то ли молитесь ... Через 2 года, когда улягутся войны, пройдут банкротства и многих вынесут вперёд ногами - спокойно зайдете и поедете вверх на любых акциях первого эшелона, которые останутся в живых. И вот тогда Вас ничего не будет ипать. P.S. Не верите мне - поверьте Маргулану. Чел за 7 млд. стоял, его слова что-то стоят.
Richi, яка стратегія на ці 2 роки? В чому і де сидіти?
necovi4 написав:А есть где нибудь инфы побольше, про 4 полоску ? Может генплан какой-то в свободном доступе ? Можно допустить такой вариант, что оставят дорогу такой как есть на картинке и не будут расширять, а просто протянут на межевую и облагородят ?
А вот план территории: http://domik.ua/pic/publication_259104_ ... 263284.png Он канеш чуть поменялся в плане расположения домов, но сами по себе дороги не должны уже поменяться. Плюс под этой дорогой заложена перспектива тоннелей метро. У них получилось что Межевая слишком узкая что бы по ней пускать поток, поэтому сделали вот этот заворот в сторону. Я честно говоря этого не совсем понял, там всё равно шла новая застройка и почему нельзя было более менее ровно сделать не знаю.
necovi4 написав:Там берега серьёзные был я у них на прошлой неделе. 8ую очередь запустили в продажу. Со скидкой 28% один квадрат насчитали мне по 1200 баксов. После выхода из отдела продаж главное вовремя остыть, иначе можно влезть в ихнюю секту и потом не отделаться. Даже я матёрый покупан, пребывал в состоянии легкого гипноза после кофе и печенюшек)))
Так отож, там ото схема продаж под любым предлогом затащить в ОП и дальше на месте обрабатывать своими методами, ну их нафиг..)
necovi4 написав:Думал, но отпугивает сам застройщик в наше нелёгкое время,хоть какая-то нужна репутация, кто это такие ? Я даже не хочу вникать, но согласен, строят капец как быстро
Меня в самом начале смутило то что они заявили сроки 1 кв 2022 года когда даже котлованы не были вырыты на оба дома, в то время как в плюсах в это же время монолит был на уровне 10 этажа и сроки стояли 4 кв 2021 год. Именно из-за отсутствия понимания кто строит и не решился туда заходить, хотя предложение было довольно таки выгодным на старте продаж.
necovi4 написав:Смотрю, там хорошо так выгнали коробку. Как вариант, можно дождаться, когда выбросят двухи в продажу, и встрять копытами в бетон, без лишних переплат перекупам. Думаю в 50куе можно будет вложиться и метров 65 взять.
Да, это на сдачу 4 кв 2022 года будет явно. Главное шоб там ОП не упорол фигню как с однухами в Плюсе за которые залупили боле 1000 баксов.