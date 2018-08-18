Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:02

necovi4 написав: А есть где нибудь инфы побольше, про 4 полоску ? Может генплан какой-то в свободном доступе ? Можно допустить такой вариант, что оставят дорогу такой как есть на картинке и не будут расширять, а просто протянут на межевую и облагородят ? А есть где нибудь инфы побольше, про 4 полоску ? Может генплан какой-то в свободном доступе ? Можно допустить такой вариант, что оставят дорогу такой как есть на картинке и не будут расширять, а просто протянут на межевую и облагородят ?

necovi4 написав: Там берега серьёзные был я у них на прошлой неделе. 8ую очередь запустили в продажу. Со скидкой 28% один квадрат насчитали мне по 1200 баксов. После выхода из отдела продаж главное вовремя остыть, иначе можно влезть в ихнюю секту и потом не отделаться. Даже я матёрый покупан, пребывал в состоянии легкого гипноза после кофе и печенюшек))) Там берега серьёзныебыл я у них на прошлой неделе. 8ую очередь запустили в продажу. Со скидкой 28% один квадрат насчитали мне по 1200 баксов. После выхода из отдела продаж главное вовремя остыть, иначе можно влезть в ихнюю секту и потом не отделаться. Даже я матёрый покупан, пребывал в состоянии легкого гипноза после кофе и печенюшек)))

necovi4 написав: Думал, но отпугивает сам застройщик в наше нелёгкое время,хоть какая-то нужна репутация, кто это такие ? Я даже не хочу вникать, но согласен, строят капец как быстро Думал, но отпугивает сам застройщик в наше нелёгкое время,хоть какая-то нужна репутация, кто это такие ? Я даже не хочу вникать, но согласен, строят капец как быстро

necovi4 написав: Смотрю, там хорошо так выгнали коробку. Как вариант, можно дождаться, когда выбросят двухи в продажу, и встрять копытами в бетон, без лишних переплат перекупам. Думаю в 50куе можно будет вложиться и метров 65 взять. Смотрю, там хорошо так выгнали коробку. Как вариант, можно дождаться, когда выбросят двухи в продажу, и встрять копытами в бетон, без лишних переплат перекупам. Думаю в 50куе можно будет вложиться и метров 65 взять.

А вот план территории:Он канеш чуть поменялся в плане расположения домов, но сами по себе дороги не должны уже поменяться. Плюс под этой дорогой заложена перспектива тоннелей метро.У них получилось что Межевая слишком узкая что бы по ней пускать поток, поэтому сделали вот этот заворот в сторону.Я честно говоря этого не совсем понял, там всё равно шла новая застройка и почему нельзя было более менее ровно сделать не знаю.Так отож, там ото схема продаж под любым предлогом затащить в ОП и дальше на месте обрабатывать своими методами, ну их нафиг..)Меня в самом начале смутило то что они заявили сроки 1 кв 2022 года когда даже котлованы не были вырыты на оба дома, в то время как в плюсах в это же время монолит был на уровне 10 этажа и сроки стояли 4 кв 2021 год. Именно из-за отсутствия понимания кто строит и не решился туда заходить, хотя предложение было довольно таки выгодным на старте продаж.Да, это на сдачу 4 кв 2022 года будет явно. Главное шоб там ОП не упорол фигню как с однухами в Плюсе за которые залупили боле 1000 баксов.