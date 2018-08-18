zРадио написав:

flyman написав: не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".

не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".

flyman написав: Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.

Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.

Имеется в виду - по факту. За первое полугодие депозитные ставки упали почти вдвое, а депозитный портфель продолжил расти дальше. Причем в гривне - на целых 12% с 280 до 316 млрд грн (в валюте тоже прирост, а не убыль).Думаю, что ставки дальше падать не будут - рынок получил сигнал от НБУ, да и кто из банкиров добровольно согласится отказаться от пирога и наблюдать за оттоком депозитов? Тем более, что ставки кредитования за полгода не снизились.Я думаю, если какие депозиты и уйдут из БС в РН, то в случае высокой девальвации и на первичку. В небольших объемах. Банкопада не наблюдется - почти все учреждения хорошо капитализированы даже несмотря на рост NPL. Причин миграции денег немного - аренда тоже проявила себя не с лучшей стороны в кризис, и вряд ли является мотивацией для тех, кто держит деньги в банке и до сих пор, несмотря на падение доходности, не забрал...Ну понятно, что указанная мной средняя ставка отражает привлечение, а не портфель. По доходности портфеля данных ни у кого, кроме самого банка нет. Но суть в том, что даже в июне депопортфель продолжил расти. Не забирают Долярчики депозиты. Некуда их нести - по недвиге ценовые ожидания, а уж тем более, потребительские настроения, негативные, частным бизнесом заниматься - тоже не лучшее время...