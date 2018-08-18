Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".
Имеется в виду - по факту. За первое полугодие депозитные ставки упали почти вдвое, а депозитный портфель продолжил расти дальше. Причем в гривне - на целых 12% с 280 до 316 млрд грн (в валюте тоже прирост, а не убыль).
Думаю, что ставки дальше падать не будут - рынок получил сигнал от НБУ, да и кто из банкиров добровольно согласится отказаться от пирога и наблюдать за оттоком депозитов? Тем более, что ставки кредитования за полгода не снизились.
Я думаю, если какие депозиты и уйдут из БС в РН, то в случае высокой девальвации и на первичку. В небольших объемах. Банкопада не наблюдется - почти все учреждения хорошо капитализированы даже несмотря на рост NPL. Причин миграции денег немного - аренда тоже проявила себя не с лучшей стороны в кризис, и вряд ли является мотивацией для тех, кто держит деньги в банке и до сих пор, несмотря на падение доходности, не забрал...
flyman написав:Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.
Ну понятно, что указанная мной средняя ставка отражает привлечение, а не портфель. По доходности портфеля данных ни у кого, кроме самого банка нет. Но суть в том, что даже в июне депопортфель продолжил расти. Не забирают Долярчики депозиты. Некуда их нести - по недвиге ценовые ожидания, а уж тем более, потребительские настроения, негативные, частным бизнесом заниматься - тоже не лучшее время...
Хто боїться девала, той хеджується в долар/євро.
З.І. Скинув 500 ойрів майже ПА31.95 (якщо точно 450 а 50 в ТАСі ПА31.94 - тіпа нема в банках гриші, якщо смачний курс світиться на табло)
Хпердам прєвєд, особливо тим галімим, що обзивали алєнєм, коли купив на Н.Р. ПА24.6 нікомунепотрібний
airmax78 написав:.. Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.
Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям. Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые. В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.
може взяті "під обнулюючу зедекларацію, чи гедекларацію"?
airmax78 написав:.. Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.
Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям. Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые. В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.
Так это не навес. Это квартиры в собственности конечных покупателей. Продадут они их или нет и будут ли продавать - большой вопрос. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.