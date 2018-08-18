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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4867486848694870

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 148
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:01

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:Или реальные налоги. Как только держать лишние метры будет больно...


налог на недвигу неуклонно растет, по сравнению с прошлм годом вырос практически вдвое и будет расти еще вслед за повышением минимального минимума


зачем вы оффтопите? :mrgreen: на семьи сосниных ожил давний трупак агробудпереробки.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:18

  zРадио написав:
  flyman написав:не зрозумів фразу "с падением их доходности происходит увеличение портфеля, а не уменьшение".


Имеется в виду - по факту. За первое полугодие депозитные ставки упали почти вдвое, а депозитный портфель продолжил расти дальше. Причем в гривне - на целых 12% с 280 до 316 млрд грн (в валюте тоже прирост, а не убыль).

Зображення

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ba-370937/

Думаю, что ставки дальше падать не будут - рынок получил сигнал от НБУ, да и кто из банкиров добровольно согласится отказаться от пирога и наблюдать за оттоком депозитов? Тем более, что ставки кредитования за полгода не снизились.

Я думаю, если какие депозиты и уйдут из БС в РН, то в случае высокой девальвации и на первичку. В небольших объемах. Банкопада не наблюдется - почти все учреждения хорошо капитализированы даже несмотря на рост NPL. Причин миграции денег немного - аренда тоже проявила себя не с лучшей стороны в кризис, и вряд ли является мотивацией для тех, кто держит деньги в банке и до сих пор, несмотря на падение доходности, не забрал...

  flyman написав:Моє бачення таке: Долярчики по закінченню "стовпчиків ПА18%" перебігають в нерухомість, так як ПА10% в найгарнішій їх не влаштовує.


Ну понятно, что указанная мной средняя ставка отражает привлечение, а не портфель. По доходности портфеля данных ни у кого, кроме самого банка нет. Но суть в том, что даже в июне депопортфель продолжил расти. Не забирают Долярчики депозиты. Некуда их нести - по недвиге ценовые ожидания, а уж тем более, потребительские настроения, негативные, частным бизнесом заниматься - тоже не лучшее время...

Хто боїться девала, той хеджується в долар/євро.

З.І.
Скинув 500 ойрів майже ПА31.95 (якщо точно 450 а 50 в ТАСі ПА31.94 - тіпа нема в банках гриші, якщо смачний курс світиться на табло)

Хпердам прєвєд, особливо тим галімим, що обзивали алєнєм, коли купив на Н.Р. ПА24.6 нікомунепотрібний
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:23

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.

Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям.
Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые.
В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.

може взяті "під обнулюючу зедекларацію, чи гедекларацію"?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:25

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Навес в 60 тыс. квартир обрушил бы КРЖН в 0. Такого навеса не может существовать.

Чего бы обрушил? Есть море "инвестиционных" квартир, под дорожай. Подорожают - продадут. А так держат "про запас", как деньги в банке или на вырост детям.
Кого не спрошу из знакомых с новых домов - все полупустые, но выкупленые.
В случае падения цен, продаваться они будут неохотно, от безнадеги и не создадут особого ценового движа.

Так это не навес. Это квартиры в собственности конечных покупателей. Продадут они их или нет и будут ли продавать - большой вопрос. Навес - это то, что у Застройщика/его кредитора, если Застройщик уже обанкротился: готовое, но не проданное.

це про що Сержик в КМБ згадував?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:скинув 500 ойрів майже ПА31.95 ..

такими действиями вы развернете тренд, укрепите гривну, и не дадите подешеветь недвиге!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня праздник у хббгафа: золото снова 1900.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42

  airmax78 написав:Сегодня праздник у хббгафа: золото снова 1900.

Откроет бережно хранимую бутылку "Жигулевского" 1989 года и гульнет?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:47

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Сегодня праздник у хббгафа: золото снова 1900.

Откроет бережно хранимую бутылку "Жигулевского" 1989 года и гульнет?

Рано. Вполне может и до 2000 вырасти.
airmax78
 
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