https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5021435#p5021435
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шо растішки, грустім
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5021435#p5021435
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:35
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:40
Свіжа інфа з перших рук від родаків.
Відкрили щось тіпа мікрокредити на швидкороші на 15Кгрн, за два тижня вже луплять 3
Кгр%, побігли в банк перекридуватися: аюх - є мікрокредити в швидкогрошах - фігвам кредит.
Просили помочь чим можу, бо така от підстава.
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:42
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:03
Обычное неумение работать с источниками. НБУ отчитывался о переводах только за 1-й квартал. И это было в середине мая. Цифры взяты с сайта минфина и там прокрутив колесико вниз видно, что это 1-й квартал
Ps тут своих кспердов хватает, зачем тащить еще с валютки.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:12
Молодец, будешь знать, у кого статистика всегда корректная и свежая Вот тут я давал уже с апрелем, и еще 8-го числа. Величина падения - на четверть
Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:16
zРадио Тут вопрос не в молодце, а почему увидев явный фейк, кто-то решил промолчать. То есть, это что надо фейк
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:19
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:25
zРадио Что-то не помню, чтобы я подобным позволял тыкать. Свои детские обиды держите в своём кругу. И почему было поддакивание понятно без жалостных оправданий.
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