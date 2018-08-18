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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4868486948704871

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо растішки, грустім
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5021435#p5021435
  rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.

Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.
Зображення
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:35

flyman

Подкину им еще свежачка от НБУ - ничего особенного, просто падение уровня согласований ипотечных кредитов на 60%, а потребительских - на 80%...

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:40

  zРадио написав:flyman

Подкину им еще свежачка от НБУ - ничего особенного, просто падение согласований ипотечных кредитов на 60%, а потребительских - на 80%...

Зображення

Свіжа інфа з перших рук від родаків.
Відкрили щось тіпа мікрокредити на швидкороші на 15Кгрн, за два тижня вже луплять 3
Кгр%, побігли в банк перекридуватися: аюх - є мікрокредити в швидкогрошах - фігвам кредит.
Просили помочь чим можу, бо така от підстава.

Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:42

  flyman написав:
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.


В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды :(
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:03

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5021435#p5021435
  rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.



Обычное неумение работать с источниками. НБУ отчитывался о переводах только за 1-й квартал. И это было в середине мая. Цифры взяты с сайта минфина и там прокрутив колесико вниз видно, что это 1-й квартал :oops:
https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/

Ps тут своих кспердов хватает, зачем тащить еще с валютки.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:12

  Бывалый написав:Ps тут своих кспердов хватает, зачем тащить еще с валютки.


Молодец, будешь знать, у кого статистика всегда корректная и свежая :mrgreen: Вот тут я давал уже с апрелем, и еще 8-го числа. Величина падения - на четверть

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:16

zРадио Тут вопрос не в молодце, а почему увидев явный фейк, кто-то решил промолчать. То есть, это что надо фейк :lol:
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:19

  Бывалый написав:zРадио Тут вопрос не в молодце, а почему увидев явный фейк, кто-то решил промолчать. То есть, это что надо фейк :lol:


Читай внимательно - человека поправили очень быстро. Я промолчал, потому что прочитал позже))) А ты прям теорию заговора уже сочинил...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:25

zРадио Что-то не помню, чтобы я подобным позволял тыкать. Свои детские обиды держите в своём кругу. И почему было поддакивание понятно без жалостных оправданий.
Бывалый
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