Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подкину им еще свежачка от НБУ - ничего особенного, просто падение согласований ипотечных кредитов на 60%, а потребительских - на 80%...
Свіжа інфа з перших рук від родаків. Відкрили щось тіпа мікрокредити на швидкороші на 15Кгрн, за два тижня вже луплять 3 Кгр%, побігли в банк перекридуватися: аюх - є мікрокредити в швидкогрошах - фігвам кредит. Просили помочь чим можу, бо така от підстава.
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.
rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.
Обычное неумение работать с источниками. НБУ отчитывался о переводах только за 1-й квартал. И это было в середине мая. Цифры взяты с сайта минфина и там прокрутив колесико вниз видно, что это 1-й квартал https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/
Ps тут своих кспердов хватает, зачем тащить еще с валютки.
Vlad442 написав:.. ..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил. Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
Вы перекройте ещё Южный мост и город встанет колом. О деловой активности говорят кредитные и депозитные ставки. Когда деловая активность, то кредиты готовы брать под любые проценты т.к. разметается весь товар и нужны деньги на производство, закупку и пр. Когда с колёс всё раскупают, то высокие ставки перекрываются оборотами. Банкам не хватает денег на кредиты и они готовы повышать депозитные ставки для привлечения дополнительных денег. Депозитные ставки ушли в пол, кредитования нет (некого кредитовать), но зато пробки теперь являются индикатором деловой активности.