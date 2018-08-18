RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4869487048714872

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15

  Richi написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.

Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил.
Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.

Вы перекройте ещё Южный мост и город встанет колом.
О деловой активности говорят кредитные и депозитные ставки. Когда деловая активность, то кредиты готовы брать под любые проценты т.к. разметается весь товар и нужны деньги на производство, закупку и пр. Когда с колёс всё раскупают, то высокие ставки перекрываются оборотами. Банкам не хватает денег на кредиты и они готовы повышать депозитные ставки для привлечения дополнительных денег.
Депозитные ставки ушли в пол, кредитования нет (некого кредитовать), но зато пробки теперь являются индикатором деловой активности.

Если считать по пробкам, то Киев (3 место в Европе, 12 место в мире!) давно обскакал Париж и Лондон
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3774
З нами з: 19.09.10
Подякував: 638 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:48

По Киеву будут сносить незарегистрированные шлагбаумы. Уже сейчас к некоторым крепят объявления о демонтаже в течении трех дней, если не будет разрешающих документов.

https://112.ua/kiev/klichko-o-samovolno ... 43235.html
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 10.09.11
Подякував: 470 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:54

  zРадио написав:
  flyman написав:
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.


В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды :(

Так, тобто банк взагалі не дає кредит.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20627
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:56

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:zРадио Тут вопрос не в молодце, а почему увидев явный фейк, кто-то решил промолчать. То есть, это что надо фейк :lol:

Нагнетают

мені би брать кавалірку, а ВП ціну луплять вищу чим у 2019, причом в доларах,
вони що, не дивляться статистику НБУ.
Точно не дивляться :(
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20627
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:04

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:zРадио Тут вопрос не в молодце, а почему увидев явный фейк, кто-то решил промолчать. То есть, это что надо фейк :lol:

Нагнетают

мені би брать кавалірку, а ВП ціну луплять вищу чим у 2019, причом в доларах,
вони що, не дивляться статистику НБУ.
Точно не дивляться :(

так возьми Зрадиста с простынями графиков и прямуй в ОП шаромыг, и потом их каклеткой тощей по мордасам! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11630
З нами з: 05.06.13
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4869487048714872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, ihorkyiv і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1883, 1884, 1885
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18845 3096178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 21:04
BIGor
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14526
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.