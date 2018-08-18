Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. ..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил. Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
Вы перекройте ещё Южный мост и город встанет колом. О деловой активности говорят кредитные и депозитные ставки. Когда деловая активность, то кредиты готовы брать под любые проценты т.к. разметается весь товар и нужны деньги на производство, закупку и пр. Когда с колёс всё раскупают, то высокие ставки перекрываются оборотами. Банкам не хватает денег на кредиты и они готовы повышать депозитные ставки для привлечения дополнительных денег. Депозитные ставки ушли в пол, кредитования нет (некого кредитовать), но зато пробки теперь являются индикатором деловой активности.