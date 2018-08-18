Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. ..тогда началось падение, то его было видно невооруженным взглядом. Сейчас не видно.
Ремонты идут. Деловую активность всегда определяю по пробкам в городе - они невероятны, кругом. Знакомый пару квартир месяц как продал, вчера пару купил. Возможно, как и прогнозирует Зрадио, за это наступит расплата, но я бы не стал спешить со сроками.
Вы перекройте ещё Южный мост и город встанет колом. О деловой активности говорят кредитные и депозитные ставки. Когда деловая активность, то кредиты готовы брать под любые проценты т.к. разметается весь товар и нужны деньги на производство, закупку и пр. Когда с колёс всё раскупают, то высокие ставки перекрываются оборотами. Банкам не хватает денег на кредиты и они готовы повышать депозитные ставки для привлечения дополнительных денег. Депозитные ставки ушли в пол, кредитования нет (некого кредитовать), но зато пробки теперь являются индикатором деловой активности.
rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.
Обычное неумение работать с источниками. НБУ отчитывался о переводах только за 1-й квартал. И это было в середине мая. Цифры взяты с сайта минфина и там прокрутив колесико вниз видно, что это 1-й квартал https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/
Ps тут своих кспердов хватает, зачем тащить еще с валютки.
О.К. почекаєм 2й коронавірусний квартал. Перший був з короною лише пару тижнів, а от в другому вжарило.
Прохожий написав:так возьми Зрадиста с простынями графиков и прямуй в ОП шаромыг, и потом их каклеткой тощей по мордасам!
Пфф.. рокетчики даже троллить остроумно не умеют. Во-первых, мои графики - в подкрепление прогнозов о будущем (надцатый раз напоминаю - 18-30 месяцев с момента начала кризиса). А во-вторых, застройщики уже и сами начинают скиглити, так что тем, кому не терпится избавиться от долларов, рекомендую активно торговаться. Можно вооружиться и моими аргументами, не возражаю Только в этом случае говорить нужно с руководством, а не морковками из отдела продаж...
zРадио написав:[ так что тем, кому не терпится избавиться от долларов, рекомендую активно торговаться. Можно вооружиться и моими аргументами, не возражаю Только в этом случае говорить нужно с руководством, а не морковками из отдела продаж...
Зачем торговаться если цены с котлована явно не адекватные для сегодняшней ситуации.
1200 за республику за окружной 800 долл за дом, который стоит в поле за окружной Или 2куе за котлован стенфорда
Интересных предложений нет, в недострой не только дорого нырять, но и опасно.
ПС Сегодня даже недвижимость пообсуждали на ветке про недвижимость.
Разговаривал с иранцем на днях. Купил на прорезной треху в старом доме, вынес всё нах и разделил на студию и полноценную однуху с оч хорошим ремонтом. Подписывает договор с каким-то посольством для посольских работников.