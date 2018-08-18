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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:31
hume написав:
Разговаривал с иранцем на днях. Купил на прорезной треху в старом доме, вынес всё нах и разделил на студию и полноценную однуху с оч хорошим ремонтом. Подписывает договор с каким-то посольством для посольских работников.
С иранским, вероятно.
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