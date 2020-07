Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:20

flyman написав: zРадио написав: flyman написав:

Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші. Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.



В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды

а от і стаття на фінансі

https://news.finance.ua/ru/news/-/475163/regulyator-poluchaet-mnogo-zhalob-na-mfo-holod



Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.



і комент:



а от і стаття на фінансі

https://news.finance.ua/ru/news/-/475163/regulyator-poluchaet-mnogo-zhalob-na-mfo-holod

Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.

і комент:

людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".



это произошло тихо и спокойно. мне аваль в апреле постоянное предложение об онлайн кредите на 750к срезал до 100к. не то, чтобы 28% годовых было привлекательным при любой сумме, но отношение к риску банком очень показательно.



кстати банки выдают кредиты бизнесу под очень хорошие проценты сейчас. но только внятному бизнесу, таких в Украине мало

