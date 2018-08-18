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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:31
hume написав:
Разговаривал с иранцем на днях. Купил на прорезной треху в старом доме, вынес всё нах и разделил на студию и полноценную однуху с оч хорошим ремонтом. Подписывает договор с каким-то посольством для посольских работников.
С иранским, вероятно.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:39
zРадио написав: Прохожий написав:
так возьми Зрадиста с простынями графиков и прямуй в ОП шаромыг, и потом их каклеткой тощей по мордасам!
Пфф.. рокетчики даже троллить остроумно не умеют. Во-первых, мои графики - в подкрепление прогнозов о будущем (надцатый раз напоминаю - 18-30 месяцев с момента начала кризиса). А во-вторых, застройщики уже и сами начинают скиглити, так что тем, кому не терпится избавиться от долларов, рекомендую активно торговаться. Можно вооружиться и моими аргументами, не возражаю Только в этом случае говорить нужно с руководством, а не морковками из отдела продаж.
..
так в чем проблема?
помогите Флаю купить кавалирку, судя по кол-ву постов на форуме времени у вас немеряно
так сказать не словом а делом
...и станете мегаэкспертом
кстати сколько еще за 18-36 мес потеряет в цене ваша прелесть на Минской?
от доковидных 125куе останется хоть 75-80куе?
...итого в перспективе вырисовывается предсказанный лосик на уже порядка 120-125куе а это сильно даже для мощного эксперта с простынями графиков и цифр, особенно в контексте дефицита бюджета США...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:49
hume написав: zРадио написав:
[ так что тем, кому не терпится избавиться от долларов, рекомендую активно торговаться. Можно вооружиться и моими аргументами, не возражаю
Только в этом случае говорить нужно с руководством, а не морковками из отдела продаж...
Зачем торговаться если цены с котлована явно не адекватные для сегодняшней ситуации.
1200 за республику за окружной
800 долл за дом, который стоит в поле за окружной
Или 2куе за котлован стенфорда
Интересных предложений нет, в недострой не только дорого нырять, но и опасно.
ПС
Сегодня даже недвижимость пообсуждали на ветке про недвижимость.
ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:10
zРадио написав: flyman написав:
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.
В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды
а от і стаття на фінансіhttps://news.finance.ua/ru/news/-/475163/regulyator-poluchaet-mnogo-zhalob-na-mfo-holod
Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.
і комент:людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:19
flyman написав:людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".
Во всех страна мира антикризисная поддержка состоит и пакетов прямой помощи, налоговых и кредитных каникул, и также целевых программ заимствований, а наши шмыганомисты разрешили работу ломбардов в карантин, и считают, что с задачей справились
Поэтому когда sequence
переспрашивает, а будет ли обещанная "расплата" - я настаиваю, что да! Мы будем очень долго и мучительно выгребать последствия локдауна, безработицы заробитчан, феерии дешевого импорта, обвала производства и денежной отсушки экономики...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:20
flyman написав: zРадио написав: flyman написав:
Думаю, що она з причин блокування кредитів - населення полізло в швидкогроші.
В смысле, следствие? Банки отказывают, поэтому население пошло в МФО и ломбарды
а от і стаття на фінансіhttps://news.finance.ua/ru/news/-/475163/regulyator-poluchaet-mnogo-zhalob-na-mfo-holod
Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.
і комент:людям справді нікуди діватися, бо банки порізали кредитні ліміти "на час карантину" (без жодних повідомлень тих, хто такі ліміти мав). НБУ зайвий раз показав свою бездіяльність пасивною підтримкою політики "бий лежачого".
это произошло тихо и спокойно. мне аваль в апреле постоянное предложение об онлайн кредите на 750к срезал до 100к. не то, чтобы 28% годовых было привлекательным при любой сумме, но отношение к риску банком очень показательно.
кстати банки выдают кредиты бизнесу под очень хорошие проценты сейчас. но только внятному бизнесу, таких в Украине мало
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:22
Прохожий написав:
кстати сколько еще за 18-36 мес потеряет в цене ваша прелесть на Минской?
от доковидных 125куе останется хоть 75-80куе?
...итого в перспективе вырисовывается предсказанный лосик на уже порядка 120-125куе а это сильно даже для мощного эксперта с простынями графиков и цифр, особенно в контексте дефицита бюджета США...
От этого недоаргумента скоро плохо пахнуть начнет, так долго им "смакуют" растишки... Мне вот интересно, а я все расходы на себя должен пропускать через NPV?
Я боюсь, если озвучу величину потери стоимости своих авто и гардероба с 2011-го, у тебя просто подгорит...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:25
adeges Мой лимит по карте не тронули, но и звонить с предложениями кэш кредита перестали.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:26
flyman написав:
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ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.
Флай красавчик, на встречу мечте. Возможно даже возьмёшь Киев в кольцо не превышая 100 метров общей площади.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:31
airmax78 написав:adeges
Мой лимит по карте не тронули, но и звонить с предложениями кэш кредита перестали.
честно, не понимаю я темы с кредитными картами. какой от них смысл в украине? кроме периода резкой девальвации? и то, там сильно не поиграешься.
вот с кредитного лимита по зарплатной карте в 2014-2015 году я мог бы поднять 20к зелени, если бы был умным. но я всегда плохо относился к кредитным лимитам в украине и пока раздуплился, было поздно
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