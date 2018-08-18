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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4871487248734874

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:36

  hume написав:
  flyman написав:[
ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.

Флай красавчик, на встречу мечте. Возможно даже возьмёшь Киев в кольцо не превышая 100 метров общей площади.

Якщо метро на Трою не буде, таки так.
А що за магічно-сакральне число 100м2?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 лип, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:37

  hume написав:Разговаривал с иранцем на днях. Купил на прорезной треху в старом доме, вынес всё нах и разделил на студию и полноценную однуху с оч хорошим ремонтом. Подписывает договор с каким-то посольством для посольских работников.

Это тенденция. Иностранцы (арабы) побогаче выкупают трешки под аренду, марафетят и сдают соотечественникам, которым наши сдают неохотно и дорого - разный менталитет, проблемы с грязью и соседями. Тут же все просто - на соседей пох, менталитет один, договорятся, к грязи, кальянам, наркотикам и посиделкам толпами отношение одинаковое.
Начинается медленный процесс превращения в гетто хороших, но популярных у арабов районов. Нужно контролировать и вовремя выскакивать, продавая тем же арабам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:40

  flyman написав:ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.

Я даже и не думал, что такие бывают...Если не секрет, то в каких ЖК такие?
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:41

  Vlad442 написав:
  hume написав:Разговаривал с иранцем на днях. Купил на прорезной треху в старом доме, вынес всё нах и разделил на студию и полноценную однуху с оч хорошим ремонтом. Подписывает договор с каким-то посольством для посольских работников.

Это тенденция. Иностранцы (арабы) побогаче выкупают трешки под аренду, марафетят и сдают соотечественникам, которым наши сдают неохотно и дорого - разный менталитет, проблемы с грязью и соседями. Тут же все просто - на соседей пох, менталитет один, договорятся, к грязи, кальянам, наркотикам и посиделкам толпами отношение одинаковое.
Начинается медленный процесс превращения в гетто хороших, но популярных у арабов районов. Нужно контролировать и вовремя выскакивать, продавая тем же арабам.

огласітє вєсь спісок!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Кто ждал летом, кто переносил на осень? С них спрашивайте. Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев. А то, что вам уже в 4-м квартале нечем будет крытьи придется признать начало падения, то такое - ваша личная инерция В принципе, логично, что адепты инвестиций в КРЖН так же медленно осознать смену тренда на КРЖН, как и продавцы. Ведь первые во многом и являются вторыми...

Беру калькулятор. 24 месяца до падения до 20-40%. Сразу понимаем, что 40 это фантастика. Держать доллары под матрасом это нулевая доходность и риск, что в долларе пойдет инфляция и он потеряет часть покупательной способности. Купив сейчас под аренду, имеешь физический актив и 8% годовых. Более 16% за 24 месяца. Даже, если упадет, стоят ли эти 3-4% выигрыша бессонных ночей и мыслей о будущем доллара и динамике цен? А если не упадет, матрас обернется 16% убытка. Матожидание выигрыша у сидящего на матрасе отрицательное.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:44

  Damien написав:
  flyman написав:ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.

Я даже и не думал, что такие бывают...Если не секрет, то в каких ЖК такие?

Індивідуальне будівництво через кооператив з наступним переводом в багатоквартирний будинок. Шукайте. Я рибне місце не хочу відкривати, принаймні, поки не отримаю документи на право власності на всі об"єкти. Мало що, можуть врочити, або зашкодити "доброзичливці". Так що потерпінь з рік, тоді, можливо відкрию карти.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:53

  Vlad442 написав:Беру калькулятор. 24 месяца до падения до 20-40%. Сразу понимаем, что 40 это фантастика. Держать доллары под матрасом это нулевая доходность и риск, что в долларе пойдет инфляция и он потеряет часть покупательной способности. Купив сейчас под аренду, имеешь физический актив и 8% годовых. Более 16% за 24 месяца. Даже, если упадет, стоят ли эти 3-4% выигрыша бессонных ночей и мыслей о будущем доллара и динамике цен? А если не упадет, матрас обернется 16% убытка. Матожидание выигрыша у сидящего на матрасе отрицательное.


Забудьте о 8% с аренды при текущей цене входа! Не работает эта математика на падающем рынке аренда теряет быстрее и больше самого актива! Посчитайте на 24 месяца доходность аренды бетона, купленного вначале 2014-го - там не будет 8% и за 2 года! А минус на переоценке двузначный...

И совсем другая математика при входе на дне, или вначале фазы роста. Там и за 10-12% можно получать
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 24 лип, 2020 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.

Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:57

  Vlad442 написав:Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.

Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.


Цифры показывайте. Агрегированные, а не "одна бабка сказала"... И не забудьте, что к февралю потери арендных доходов на 15% только чисто курсовые. Сколько-то времени за период объекты сдавались со скидкой даже в гривне. Часть объектов вообще простаивала. И с чего вы так уверены, что это не повторится? У вас уже все - и кризис, и пандемия завершены??? Везет вам :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:02

  zРадио написав:
Забудьте о 8% с аренды при текущей цене входа! Не работает эта математика на падающем рынке аренда теряет быстрее и больше самого актива! Посчитайте на 24 месяца доходность аренды бетона, купленного вначале 2014-го - там не будет 8% и за 2 года! А минус на переоценке двузначный...

И совсем другая математика при входе на дне, или вначале фазы роста. Там и за 10-12% можно получать

Доходность я всегда считаю от текущей цены. Переоценка стоимости отдельно. Может быть как в плюс, так и в минус. Падение цены сопровождается ростом доходности аренды. Погрешность на то, что при небольшом падением цены будут падать доходы от аренды, минимальная.
При такой доходности аренды сидеть на матрасе, гарантированно теряя деньги, и ждать падения через 2 года, которое отобьет эти потери, это не самое умное решение. И снова вопрос, а если нет? Тогда останутся только потерявшие в весе доллары и недополученный доход с аренды.
Vlad442
 
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